Catania, ottobre il mese del rilancio? – “Hashtag Rossazzurri il Talk #48”

Il Catania continua nella sua marcia a ritmi spediti in campionato. Al “Pinto” di Caserta i rossazzurri vincono e convincono superando la Casertana di Manuel Iori per 3-1. I ragazzi di Mimmo Toscano si impongono grazie alle reti di Guglielmotti al 27′, di Jimenez al 79′ e Inglese al 92′.

Una vittoria che consente ai siciliani di guardare con più ampio respiro le zone altissime di classifica e che mantengono l’entusiasmo e il sostegno attorno alla squadra. Sabato al Massimino arriva la Team Altamura, formazione neopromossa che però verrà al Cibali con il coltello fra i denti vogliosa di fare risultato in un campo difficile. Subito dopo, domenica 20 alle 15.00, c’è la trasferta di Foggia e poi domenica 27 a Catania arriva il Latina. Chiude la sera di Halloween la sfida esterna contro la Turris alle ore 20.45.

Toscano, però, dal canto suo potrà contare su quella forza di gruppo e di alcuni singoli che possono fare la differenza in categorie come queste. Su tutti Kaleb Jimenez, il numero 10 rossazzurro subentrato al 75′ a Caserta e dopo soli 4 minuti a segno, siglando il gol vittoria per il Catania. Rete e assist per Inglese al 92′, cambi azzeccati da parte di Toscano ma le movenze in campo dell’ex Atalanta U23 ricordano molto giocatori talentuosi passati all’ombra dell’Etna.

