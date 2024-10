Verso Catania-Team Altamura, Toscano: “La squadra sta crescendo, dobbiamo stare sempre sul pezzo”

- Pubblicità -

A caccia della terza vittoria consecutiva, il Catania di Mimmo Toscano vuole continuare a vincere dopo i due successi ottenuti contro Monopoli e Casertana. Sabato alle 17.30 al Massimino arriva la Team Altamura che sogna la seconda vittoria consecutiva fuori casa dopo l’impresa di Giugliano. In sala stampa ha parlato proprio l’allenatore rossazzurro in vista della gara di domani.

Toscano: “Il Catania deve essere concentrato sul campo. Jimenez nei 90 minuti deve essere straordinario”

“Il Catania deve essere concentrato sul campo e i ragazzi sono concentrati su quello. La squadra sta crescendo e sa che ci manca ancora qualcosa per quello che volgiamo essere“. Esordisce così Mimmo Toscano in conferenza stampa pre-gara in vista del match contro la Team Altamura. “Dobbiamo insistere e lo dico dopo due vittorie perché solo così miglioriamo. Infortunati? Lunetta e Ierardi sono disponibili. De Rose è in netto miglioramento ma ha bisogno ancora di un po’ di tempo per riprendersi in gruppo. La Team Altamura gioca da squadra e vivace. Non meritavano di perdere contro il Monopoli. Dobbiamo andare a migliorare. Si deve lavorare sull’aspetto mentale, anche sul gol preso a Caserta per esempio. Quell’aspetto di stare sul pezzo sempre e non dare niente per scontato. Partite facili non ve ne sono. Domenica scorsa contro la Casertana ha messo qualità ed ha prodotto molto. Noi cerchiamo punti di forza e deboli dell’avversario con il massimo del rispetto. Jimenez? Ha fatto 20 minuti straordinari domenica e nei 90 minuti deve essere straordinario. Quando dico che serve alzare il livello parlo di questo. Questa è una squadra forte, ma il livello deve stare sempre alto. Tutta la squadra sta crescendo. Anche D’Andrea a Caserta è entrato bene. I subentrati hanno messo ritmo e qualità.“

- Pubblicità -

“Castellini ha qualità importanti. Bethers è un nostro orgoglio”

“Tutti si sentono coinvolti. Entusiasmo dei tifosi? La vivo al massimo. – prosegue Toscano – Quando lavori in contesti così grandi e passionali la responsabilità aumenta. A me piacciono le sfide e l’adrenalina della piazza , Catania ti crea questo. Non dobbiamo pensare che non è dato per scontato portare dalla tua parte delle partite solo perché indossi una maglia gloriosa. Pressioni? Se sei a Catania non puoi subirle. Le partite in casa te le devi saper vivere. Castellini? Ha delle qualità importanti. Rispetto allo scorso anno sono cambiate tante cose e lui ha tutte le qualità per far bene. Alessio ha un rendimento importante. Deve alzare il suo livello perché per ripetersi serve costanza. Bethers è un grande orgoglio che sia in nazionale, è il giusto premio per lui. Dobbiamo attaccare con veemenza l’area ed essere decisi nei cross. Montalto e Inglese potrebbero giocare anche insieme. Devono crescere nella loro conoscenza. A Carpani e Luperini va il mio ringraziamento per la loro duttilità vista la situazione d’emergenza a centrocampo”.