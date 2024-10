Catania-Altamura 2-0: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania batte per 2-0 senza particolari problemi la Team Altamura grazie alle due reti messe a segno da Carpani al 24′ e Inglese al 31′. Rossazzurri sempre a -1 dalla vetta del girone C di Serie C occupata momentaneamente dall’Audace Cerignola. Di seguito le pagelle della squadra di Toscano.

Le pagelle rossazzurre: MVP nel Catania Roberto Inglese

ADAMONIS 6,5: Pochi pericoli verso la porta difesa dall’estremo difensore rossazzurro, solo una bella parata a metà secondo tempo su Minesso. Ancora zero gol subiti in casa.

- Pubblicità -

IERARDI 6,5: Tiene bene la difesa e spesso avanza e aiuta Guglielmotti sulla fascia destra.

DI GENNARO 7: Non sbaglia un anticipo e mezzo intervento sugli attaccanti dell’Altamura rendendo praticamente vano ogni sforzo offensivo degli avversari.

CASTELLINI 6,5: Ottima prova del capitano del Catania che tiene la difesa e concede molto poco agli avversari.

GUGLIELMOTTI 7: Altra prova magnifica dell’esterno di Toscano che offre le solite cavalcate e spunti per Jimenez e Stoppa.

(dal 62’) RAIMO 6: Subentra al posto di Guglielmotti e riesce a compiere quello che gli ha richiesto l’allenatore.

VERNA 6,5: Questa volta l’ex Catanzaro riesce a tenere bene sia tatticamente che soprattutto fisicamente a centrocampo, padroneggiando la mediana.

CARPANI 7: Secondo gol in rossazzurro al 24’ per l’ex Recanatese che riesce a sbloccare una gara da vincere ad ogni costo. Bene la sua solita dinamicità e grinta caratteristica del giocatore.

(dal 85’) QUAINI S.V.

ANASTASIO 6,5: Ancora un’altra grande prova del giocatore scuola Napoli che sulla sinistra domina e sforna palloni interessanti per i compagni.

JIMENEZ 7: Disegna calcio e incanta il Massimino. Serve l’assist per il secondo gol dei siciliani ed esce tra applausi scroscianti del pubblico.

(dal 72’) D’ANDREA 6: Poco da segnalare se non un tiro in porta nei minuti finali.

STOPPA 6,5: Il suo tiro in porta al 24’ respinto da Pane scaturisce il gol di Carpani che sblocca la partita. In miglioramento rispetto alle scorse uscite.

(dal 72’) LUPERINI S.V.

INGLESE 7,5: Segna la rete del raddoppio tornando a segnare al Massimino dieci anni dopo e soprattutto un gol che serve a mettere l’ombrellino nel long-drink.

(dal 72’) MONTALTO 5,5: Troppo nervosismo eccessivo che gli costa un altro giallo.

TOSCANO 7: Partita gestita in scioltezza e senza particolari problematiche dall’allenatore rossazzurro che schiera la miglior formazione possibile per cercare la terza vittoria consecutiva. Un successo che mantiene e proietta in alto i siciliani nel girone C di Serie C.