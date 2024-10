Serie C, Catania-Team Altamura: la diretta della partita

- Pubblicità -

A caccia del terzo successo consecutivo, il Catania di Mimmo Toscano ospita oggi al Massimino alle ore 17.30 la Team Altamura. La formazione pugliese vuole vincere la seconda gara in trasferta consecutiva, mentre ai rossazzurri sono fondamentali i tre punti per rimanere agganciato alle prime posizioni del girone C di Serie C. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Team Altamura: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Ore 17.30 – Calcio d’inizio tra Catania e Team Altamura

Catania-Team Altamura: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

TEAM ALTAMURA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Gianluca Renzi della sezione di Pesaro

ASSISTENTI: Il sig. Matteo Nigri della sezione di Trieste e il sig. Alessio Miccoli della sezione di Lanciano

QUARTO UOMO: Il sig. Mauro Gangi della sezione di Enna

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la nona giornata del campionato di Serie C Girone C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio HD.

Inoltre, il match Catania-Altamura sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma online.