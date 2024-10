Pianificazione e controllo intelligente del traffico: il confronto con i docenti Vitetta e Russo – L’Intervista

- Pubblicità -

Buonasera amici di Hashtag Sicilia, e ben ritrovati in una nuova puntata della nostra rubrica “L’Intervista”, il format grazie al quale abbiamo modo di interagire con alcune personalità d’interesse appartenenti ai settori più disparati.

Questa sera iniziamo un nuovo ciclo di incontri con i massimi esperti nazionali di pianificazione e controllo intelligente del traffico, Logistica urbana intelligente, Maas for Italy e veicolo connesso, Smart road, progetti e realizzazione di Smart mobility; per discutere di questi e numerosi altri importanti temi che ruotano attorno al complesso mondo della gestione delle città.

Ognuna di queste chiacchierate si svolgerà con il contributo e la collaborazione del professore Francesco Russo, docente di prima fascia presso la Facoltà di Ingegneria dei Trasporti e della Logistica dell’università degli Studi di Reggio Calabria; già ospite presso i nostri studi per parlare di ZES e prospettive per il Mezzogiorno, Infrastrutture e altre questioni di rilievo.

Scegliamo di iniziare questo ciclo di interviste perchè le aree urbane, e in particolare quelle metropolitane, sono angustiate da innumerevoli problemi, da quelli sociali legati all’emarginazione, alla povertà e al degrado delle periferie, al consumo del suolo, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, all’inquinamento atmosferico e acustico, al traffico privato e pubblico e alla distribuzione delle merci.

Problemi che si presentano con maggiore acutezza nel nostro paese probabilmente perché l’Italia è il paese europeo peggio pianificato, in quanto negli anni sessanta legislatori e governi rinunciarono alla riforma urbanistica che avrebbe imitato, se fosse stata varata, i sistemi fiscali e giuridici europei, e questa rinuncia favorì, ovviamente, i peggiori interessi speculativi.

L’ospite di questa sera de “L’intervista“ è il professor Antonino Vitetta, docente di trasporti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con lui discuteremo di Pianificazione e controllo intelligente del traffico, per capire la sua importanza, nonché del ruolo che avrà la telematica nel traffico urbano, di quello che possono fare gli enti pubblici per migliorare le condizioni di uso delle città e degli esempi nazionali e internazionali.

Un ragionamento a trecentosessanta gradi che faremo con l’aiuto del professore Francesco Russo, finalizzato a dare un contributo per capire come migliorare la vita delle nostre città e per renderle più attrattive ai turisti, ai visitatori e agli stessi investitori, italiani e stranieri.

Scopriremo tutto questo, e molto altro ancora, nella puntata di questa sera de “L’Intervista”. Vi diamo appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!