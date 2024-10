Catania, domenica a Foggia per la continuità: “Hashtag Rossazzurri il Talk #49”

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano sabato scorso ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, superando senza troppe difficoltà la Team Altamura per 2-0. Un successo che serviva a mantenere l’alta classifica e che proietta i rossazzurri al terzo posto a quota 17, ovvero a pari punti con Monopoli e Giugliano e a soli due distanze dal Benevento capolista del girone C.

Un cammino sano e una consapevolezza dei propri mezzi che la squadra siciliana sta costruendo passo dopo passo. La forza del gruppo e la coesione collettiva foraggiata da Toscano sta producendo vittorie su vittorie, conquistando il cuore di una tifoseria passionale come quella rossazzurra.

Domenica alle 15.00 il Catania è chiamato ad un’altra impresa. La squadra di Ross Pelligra è attesa al “Pino Zaccheria” di Foggia per affrontare i rossoneri di Eziolino Capuano che vogliono centrare la seconda vittoria interna stagionale. L’ultimo successo in terra foggiana risale all’agosto 2018 in Coppa Italia con una vittoria per 3-1 firmata dalla doppietta di Mattia Rossetti e da una punizione di Francesco Lodi. Nota negativa: la trasferta è vietata ai residenti in Sicilia.

In campo, è atteso il recupero di Francesco De Rose. L’ex Palermo potrebbe ritornare nelle prossime settimane a disposizione di Mimmo Toscano, recuperando parzialmente le defezioni a centrocampo dovute dagli infortuni di Sturaro e Di Tacchio.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e il giornalista Enrico Salvaggio (CalcioCatania.con). In collegamento da Foggia il collega Tullio L’Imperatrice (Quotidiano – L’Attacco).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!