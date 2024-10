Verso Foggia-Catania, Toscano: “Gara impegnativa in cui servirà più impegno”

- Pubblicità -

Altra prova del nove per il Catania di Mimmo Toscano, atteso domani alle ore 15.00 al Pino Zaccheria. Il Foggia di Ezio Capuano viene da una settimana difficile segnata dal lutto dei tre giovani ultras deceduti in un incidente automobilistico dopo la trasferta di Potenza. Ecco le parole rilasciate in conferenza rilasciate dall’allenatore rossazzurro.

Toscano: “Nel Catania c’è atmosfera e alchimia fra noi. De Rose ancora indisponibile”

Conferenza stampa pre-gara per Mimmo Toscano in vista della delicata trasferta di Foggia del suo Catania. “Innanzitutto è doveroso dedicare un pensiero alle famiglie delle vittime. Il rinvio della partita? Non dipende da noi, dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare domani. È una gara impegnativa in cui servirà più impegno. Il nostro percorso deve continuare. La crescita mi è piaciuta particolarmente. Vedo ragazzi migliorati dal punto di vista individuale. Vedo un gruppo che vuole crescere. La cosa che mi piace di più è la bella atmosfera che si respira. C’è alchimia e atmosfera tra noi. Qua non esiste solo Faggiano o Toscano, ma c’è anche il Vicepresidente Grella e tanti altri componenti che lavorano per il bene del Catania. De Rose ancora indisponibile. Jimenez? Sono un allenatore che crede tanto sull’aspetto mentale. Lui ha delle potenzialità come tutti. L’aspetto mentale fa la differenza. Ha un margine di miglioramento come tutti. Quando si fanno le cose tutti insieme con l’energia giusta è la strada giusta da proseguire. La difesa sta crescendo e migliorando per la competizione. Quaini è un giocatore che dà forza in difesa e centrocampo. È duttile e disponibile e che sta dando un grande contributo. Carpani? È un giocatore rapace nel recupero palla. Ma come lui De Rose, Luperini, Sturaro e Verna sono giocatori importanti sotto questo aspetto.”

“Faggiano è presente h24, ci sta vicino e oggi incontrerà la squadra”

“Dobbiamo aggredire il Foggia subito dal punto di vista mentale. – dice Toscano in conferenza stampa – I rossoneri possono adottare diverse varianti come nel secondo tempo a Potenza. La competizione è alta in avanti. Jimenez e Inglese in avanti? La formazione non la faccio io ma la fanno loro. Sono tutti pronti, qualcuno ha avuto qualche problemino in settimana ma ho le idee molto chiare. Approccio e atteggiamento sono fondamentali. Inglese? Il gol è la medicina giusta. Sta crescendo come Stoppa, Montalto e Jimenez. Per Di Tacchio ci sono tempi di recupero lunghi. Faggiano? Il Direttore è presente h24, la sua presenza si sente sempre. Viene a trovarci. In questo fa un po’ di spola ma oggi incontra la squadra prima di partita. Ci sta vicino. Faggiano tiene molto al Catania”.