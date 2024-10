Catania, vincere col Latina per inseguire il Benevento: “Hashtag Rossazzurri il Talk” #50

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano domenica ha ottenuto il quinto risultato utile consecutivo, rimontando la partita dello Zaccheria di Foggia per 2-2. Alla doppietta di Tascone, hanno risposto Inglese al 87′ e Di Gennaro al 93′, due reti pesantissime per morale e classifica. Infatti, i rossazzurri grazie a questo punto si proiettano al secondo posto insieme ad Audace Cerignola e Monopoli e a quattro punti dal Benevento.

Domenica sarà fondamentale ritornare a vincere contro il Latina per inseguire il rullino di marcia ingranato in questo mese di ottobre. Tre punti che potrebbero arrivare ancora una volta da Roberto Inglese, bomber ex Parma e Napoli che è andato in gol per la terza volta consecutiva e che ha cambiato la partita entrando ad inizio secondo tempo. Il servizio per la squadra e il senso della rete è il sale per l’attaccante pugliese che si sta rivelando incisivo e decisivo in questo avvio.

Un altro calciatore particolarmente nel vivo in questo Catania è Alessandro Quaini. Subentrato anch’egli al 46′ ha dato ordine al centrocampo dopo un primo tempo di difficoltà. Proprio sui primi 45 minuti l’allenatore rossazzurro non era affatto soddisfatto con una squadra che non si quasi mai resa pericolosa lasciando campo al Foggia che è riuscita al 39′ a sbloccare la partita con Tascone. Il piglio è stato senza dubbio diverso nella ripresa.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Gianpaolo Pasqualino (ideatore e fondatore di Melior De Cinere Cunto) e da Latina il giornalista Alessandro Palmigiani (Latinacorriere.it e SerieD24.com).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!