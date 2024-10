Super Meta Catania in Champions League: 7-2 al Diamant Linz

- Pubblicità -

La Meta Catania vince la seconda gara del Main Round di Champions League. Battuti per 7-2 gli austriaci del Diamant Linz con a segno Luka, Turmena, Podda (tripletta), Anderson Zoi e Arillo. Sabato alle 20.30 la sfida decisiva al PalaCatania per i rossazzurri di coach Rodriguez è contro la formazione lituana del Kauno Zalgiris.

Primo tempo: Meta Catania show, 5-0 il parziale

La gara inizia con la Meta subito all’arrembaggio con Podda al tiro al 2’ con un bel tiro al volo che impegna Hodzic all’intervento. Risponde il Linz dopo poco su punizione con Skrigic ma è bravo ancora Podda a chiudere il tiro del 10 ospite. Al 3’ grande parata di Hodzic su Luka. Al 6’ grande intervento di Tornatore su Muhamedagic che salva i rossazzurri e sull’azione dopo ci prova il subentrato Turmena che impegna in presa bassa Hodzic. Al 11’ la Meta sblocca l’incontro con un perfetto taglio di Dian Luka che batte il portiere del Linz e porta avanti i rossazzurri di coach Rodriguez. Al 13’ Meta ad un passo dal raddoppio con Turmena ma il calciatore dei siciliani coglie un clamoroso palo a Hodzic battuto e poco dopo altro legno clamoroso di Gabriel Pina.

Lo stesso numero 21 dopo un minuto si fa parare un tiro a botta sicura da Hodzic mancando di un nulla il 2-0 ma da sottolineare il grande doppio intervento sulla linea del portiere del Linz. Al 15’ i rossazzurri trovano il secondo gol con Turmena che con un micidiale diagonale trova la rete del 2-0 per la Meta Catania sul Linz. Dopo soli tre minuti arriva il terzo gol con Podda che fa esplodere il PalaCatania dopo un’azione stupenda. Pochi secondi dopo Anderson Zoi la Meta cala il poker con Anderson Zoy che in area piccola non sbaglia.

Secondo tempo: Linz accorcia ma Podda fa tripletta e bissa il 7-2 finale

Nella ripresa è ancora show della Meta Catania che al 4’ trova il quinto gol: girata vincente di Arillo che trova una rete tanto bella quanto importante per bissare ancor di più il risultato. Al 6’ è Skrgic che ci prova in contropiede per il Linz, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Dopo due minuti di gioco gli austriaci accorciano con Muhamedagic che sfrutta un errore difensivo della Meta. All’11’ della ripresa è ancora il Diamant ad accorciare e a trovare il secondo gol con un diagonale di Milovanovic che trova la seconda rete per gli austriaci di Porcic. Passa un solo giro di lancette e Michele Podda realizza su tap-in la rete del 6-2 sfruttando una palla persa in area piccola e al 14’ segna ancora portando a tre reti il suo score personale.

Il tabellino, Meta Catania-Diamant Linz 7-2

META CATANIA: Tornatore; Podda, Luka, Bocao, Andreson Zoi. A disposizione: Carlos, El-Ayyane, Silvestri, Pulvirenti, Salamone, Arillo, Turmena, Gabriel Pina, Musumeci. Coach: Juan Ramon Calvo Rodriguez

DIAMANT LINZ: Hodzic; Snofl, Skrigic, Milanovic, Muhamedagic. A disposizione: Cirkic, Sandetskyi, Idrizi, Murtic. Coach: Nihad Porcic

RETI: 11’ pt Luka (CAT), 15’ pt Turmena (CAT), 18’ pt Podda (CAT), 19’ pt Anderson Zoi (CAT); 4’ st Arillo (CAT), 8’ Muhamedagic (LIN), 11’ Milovanovic (LIN), 12’ e 14’ Podda (CAT)

AMMONITI: Sandetskyi (LIN)