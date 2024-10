Catania-Latina 0-1: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano perde in casa 1-0 contro il Latina di Boscaglia. Decide una rete al 61′ di Emanuel Ercolano che sfrutta un grave errore difensivo di Di Gennaro e regala tre punti d’oro ai nerazzurri. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: MVP nel Catania Bethers, male il resto

BETHERS 6,5: Tre interventi importanti nel secondo tempo che hanno evitato maggior dispiacere al pubblico etneo. Nulla può sul gol subito da Ercolano al 61′.

IERARDI 5,5: Molto impacciato nel primo tempo dove spesso inciampa su se stesso perdendo palloni facili. Nel secondo tempo è tra i più grintosi ma non basta.

DI GENNARO 4,5: Dopo dieci prestazioni impeccabili, oggi è arrivato un errore che costa una clamorosa sconfitta interna facendosi anticipare da Ercolano.

CASTELLINI 5: In difficoltà spesso nel pressing avversario perdendo nel secondo tempo moltissimi palloni. Prestazione da rivedere del capitano rossazzurro.

GUGLIELMOTTI 5,5: La grinta e la corsa non mancano mai ma la troppa frega spesso l’esterno ex Lecco. Troppo frenetico.

(dal 81′) LUPERINI S.V.

VERNA 5,5: Nel finale troppi errori di confusione e fretta che hanno mandato in palla il centrocampo proprio nel momento in cui serviva maggior concentrazione.

CARPANI 5: La sua solita grinta e rabbia messa in campo è stata ininfluente nel corso del match e non ha fruttato i risultati sperati.

(dal 65’) MONTALTO 5: Mezzora per incidere e non riesce ad entrare mai in partita.

ANASTASIO 5,5: Soliti cross e velocità che servono agli attaccanti nel primo tempo ma Toscano lo toglie perché in diffida.

(dal 46’) LUNETTA 5,5: Entra bene nel secondo tempo ma spesso anche lui è troppo nervoso e si fa condizionare dagli avversari.

JIMENEZ 5,5: Le imbucate e le giocate non mancano, ma spesso cerca spesso il pallone in più e la giocata di fino che non servono in partite del genere.

(dal 65’) QUAINI 6: Il migliore nel secondo tempo che mette palloni e grinta, ma non riesce ad invertire la rotta della squadra.

D’ANDREA 5: Pesa moltissimo l’errore nel primo tempo in area piccola, sbagliando la palla del vantaggio al 30′.

(dal 46’) STOPPA 5: Tanta confusione e poca concretezza che provoca incertezza nei compagni.

INGLESE 6+: Giocate, sponde e gol (annullati). Il migliore nel Catania tra i giocatori di movimento globalmente nei 90 minuti.

TOSCANO 5: Tre punti sfumati forse per troppa sufficienza e un secondo tempo che ricalca la prima frazione di gioco vista a Foggia. Adesso testa subito a Torre del Greco per riprendere al meglio la corsa al primato per ridare entusiasmo e fiducia.