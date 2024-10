Serie C, Catania-Latina 0-1: Ercolano regala tre punti ai laziali

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano cerca il sesto risultato utile consecutivo contro il Latina del neo-allenatore Roberto Boscaglia. I rossazzurri sono in cerca anche della terza vittoria consecutiva al Massimino dopo quelle ottenute contro Monopoli e Team Altamura. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Latina 0-1: la diretta della partita

90+7′ – FINALE AL MASSIMINO: 1-0 DEL LATINA AL MASSIMINO

90+6′ – Il Latina sfiora il raddoppio con Saccani parata ancora da Bethers

90+5′ – Ammonito Quaini nel Catania

90′ – Concessi sei minuti di recupero

89′ – Nel Latina fuori Di Livio per Saccani

86′ – Ancora Catania in avanti con Lunetta che prova un cross tagliente in area che però termina tra le braccia di Zacchi

83′ – Grandissima parata di Zacchi su Inglese, ma l’arbitro fischia ancora fuorigioco contro l’attaccante del Catania

82′ – Ammonito Ierardi nel Catania

81′ – Nel Catania dentro Luperini per Guglielmotti

80′ – Latina ad un passo dal raddoppio, pallone vacante in area salvato in area piccola da Castellini

77′ – Cartellino giallo per Vona del Latina

76′ – Latina ancora in avanti con Petermann pallone che però termina in curva

71′ – Nel Latina fuori Ndoj dentro Ciko

70′ – Catania vicino al pareggio con un colpo di testa di Castellini, pallone alto

65′ – Nel Catania fuori Jimenez e Carpani per Quaini e Montalto

63′ – Nel Latina fuori Martignago dentro Riccardi

61′ – RETE DEL LATINA: SBAGLIA CLAMOROSAMENTE DI GENNARO ED ERCOLANO A TU PER TU CON BETHERS LO BATTE E PORTA AVANTI I LAZIALI: 0-1 AL MASSIMINO

60′ – Ammoniti sia Zacchi del Latina che Stoppa del Catania

59′ – Ancora Catania pericoloso su corner con una deviazione di Carpani che sfiora il palo e poi colpo di testa di Lunetta che manca di un soffio il vantaggio

53′ – Cartellino giallo per Petermann del Latina

53′ – ALTRA RETE ANNULLATA AL CATANIA: Verna imbecca ancora Inglese che supera Zacchi ma l’arbitro fischia ancora fuorigioco

52′ – GOL ANNULLATO AL CATANIA: Lunetta serve Inglese in area piccola ma l’ex Napoli è in fuorigioco. Si resta 0-0 al Massimino

51′ – Latina ancora al tiro dai 35 metri con Vona, pallone che termina abbondantemente a lato

49′ – Ammonito Berman nel Latina

48′ – Ci prova subito il Latina con Petermann che impegna Bethers ad una super parata, palla che termina in angolo

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: nel Catania dentro Lunetta e Stoppa per Anastasio e D’Andrea

Catania-Latina 0-0: fine primo tempo

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO: 0-0 AL MASSIMINO TRA CATANIA E LATINA

45′ – Assegnato un minuto di recupero

33′ – Ci prova il Latina con una conclusione da fuori di Petermann che termina di poco a lato alla sinistra di Bethers

25′ – Clamorosa occasione per il Catania, grande assist di Guglielmotti per D’Andrea che da ottima posizione manca il gol del vantaggio

15′ – Si vede anche il Latina, conclusione dell’ex Genoa Improta che manda di poco a lato un velenoso diagonale

10′ – Catania ancora in avanti con uno strappo di Jimenez che prova a servire al centro D’Andrea o Inglese, ma è bravo a leggere la traiettoria del pallone Vona che manda in corner

8′ – Rossazzurri ancora pericolosi con D’Andrea in girata su assist di Ierardi, conclusione centrale parata bene da Zacchi

4′ – Ci prova subito il Catania con un tiro dal limite di Verna che termina di poco alto sopra la traversa

1′ – FISCHIO D’INIZIO DEL MATCH TRA CATANIA E LATINA

15.00 – Fischio d’inizio del match del Massimino

Catania-Latina 0-1: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti (dal 81′ Luperini), Verna, Carpani (dal 65′ Montalto), Anastasio (dal 46′ Lunetta); Jimenez (dal 65′ Quaini), D’Andrea (dal 46′ Stoppa); Inglese. A disposizione: Adamonis, Butano, Gega, Raimo, Forti. Allenatore: Domenico Toscano

LATINA (3-4-2-1): Zacchi; Vona, Di Renzo, Berman; Ercolano, Ndoj (dal 71′ Ciko), Petermann, Crecco; Di Livio (dal 89′ Saccani), Improta; Martignago (dal 63′ Riccardi. A disposizione: Cardinali, Basti, Marenco, Vona A., Addessi. Allenatore: Roberto Boscaglia

ARBITRO: Il sig. Valerio Vogliacco della sezione di Bari

ASSISTENTI: Il sig. Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno e il sig. Giovanni Pandolfo della sezione di Castelfranco Veneto

QUARTO UOMO: Il sig. Antonio Di Reda della sezione di Molfetta

AMMONITI: 49′ Berman (LAT), 53′ Petermann (LAT), 60′ Stoppa (CAT) e Zacchi (LAT), 77′ Vona E. (LAT), 82′ Ierardi (CAT)

ESPULSI:

RETI: 61′ Ercolano (LAT)

