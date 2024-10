- Pubblicità -

Torna subito in campo il Catania di Domenico Toscano che giovedì alle 20.45 affronterà in trasferta la Turris di Mirko Conte. La formazione rossazzurra arriva dal k.o. interno contro il Latina per 1-0 firmato Ercolano al 61′, sconfitta che ha interrotto una serie di cinque risultati utili consecutivi. Di seguito le parole dell’allenatore dei siciliani alla vigilia del match infrasettimanale.

Toscano: “Turris squadra dinamica. Dobbiamo sfruttare la possibilità di giocare subito”

Domani alle ore 20.45 torna in campo il Catania di Domenico Toscano. Al “Liguori” i siciliani affronteranno la Turris di Mirko Conte, formazione a quota 12 punti: “Partite come quelle di domenica fanno parte di un percorso – dice l’allenatore rossazzurro ai microfoni ufficiali del club – e ci servono per capire dove crescere e dove migliorare. La squadra l’ha capito ed è stata molto autocritica. Però mi aspetto domani una risposta sul campo dal punto di vista dell’atteggiamento, della concentrazione e dell’attenzione. La possibilità di entrare in campo subito è un vantaggio, non stacchi la spina e rimani focalizzato sulla partita ravvicinata. Quindi, devi sfruttare la possibilità di giocare subito e di riscattarti dalla sconfitta col Latina.”

“La Turris è una squadra che è molto dinamica, verticale, che sfrutta le seconde palle e sul suo campo trova quei vantaggi che su un sintetico una squadra può avere. Però, noi a prescindere da tutto e dall’avversario, dobbiamo essere noi, ovvero il Catania che ha dimostrato in campo uno spirito di squadra, un’anima, un’attenzione e una concentrazione massima. Questo cerco dai ragazzi domani a Torre del Greco“.