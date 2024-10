Catania, subito la Turris per riscattare la sconfitta col Latina: Hashtag Rossazzurri il Talk #51

- Pubblicità -

Torna subito in campo il Catania di Mimmo Toscano che va di scena all’Amedeo Liguori di Torre del Greco (NA) per sfidare la Turris di Mirko Conte. La squadra rossazzurra viene da una brutta sconfitta interna con il Latina per 1-0, k.o dal sapore di occasione mancata visto il pari esterno del Trapani a Monopoli.

Ma stasera c’è un’altra grande occasione per stare al passo di Avellino e Benevento. Infatti, una vittoria al Liguori rilancerebbe le ambizioni e la classifica dei siciliani. Anche perché ci si proietterebbe molto bene al derby siciliano in programma domenica sera al Massimino alle 19.30 contro il Messina di Giacomo Modica. Stasera al Liguori Toscano dovrà fare a meno di D’Andrea e Lunetta, fermati il primo per una contusione, il secondo per un risentimento muscolare.

Ma attenzione alla Turris. La squadra di Mirko Conte è in ripresa rispetto ad un brutto avvio. Le vicissitudini societarie, che hanno comportato anche la penalizzazione di un punto per la questione fideiussione, hanno parzialmente gravato sul rendimento iniziale dei campani. Oggi sono 12 i punti ottenuti dai corallini (13 sul campo) e sono fuori dalla zona playout, obiettivo dichiarato della società campana. Lo scorso anno la Turris vinse per 2-1 contro il Catania, ottenendo punti importanti per la corsa salvezza. L’ultimo successo dei rossazzurri risale al febbraio 2022, vittoria ottenuta per 3-1.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Christian Alessio (opinionista e tifoso) e il giornalista Gianluca Virgillito (TVA Sicilia e Catania Today).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!