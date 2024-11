Turris-Catania 1-1: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano pareggio con la Turris di Mirko Conte per 1-1. A segno Inglese al 53′ e poi al 73′ risponde Ekuban che salva la squadra campana dalla sconfitta. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Inglese il migliore, da rivedere Luperini

ADAMONIS 6,5: Compie una serie di interventi nel secondo tempo che salvano il risultato ed evitano la sconfitta alla squadra di Toscano.



IERARDI 5: Pecca sempre negli interventi, tra cui quello su Ekuban dove si perde l’uomo e gli consente di realizzare la rete del pareggio.

DI GENNARO 6: Ottimi interventi a spazzare che ridanno un minimo di sicurezza dopo l’errore di domenica scorsa.

CASTELLINI 5,5: Nel primo tempo tanta spinta e ottimi anticipi. Nella ripresa soffre moltissimo le spinte offensive della Turris e va in difficoltà.

GUGLIELMOTTI 6: Uno dei migliori fino al 57′, cavalcate dalla destra e assist vincente per Inglese al 54′. Peccato per l’espulsione per doppio giallo nel giro di pochi istanti e con la seconda ammonizione dovuta ad uno scontro di gioco. Peccato davvero.

QUAINI 6,5: Uno dei migliori in campo. Onnipresente nella fase di recupero palla e sempre attivo nel dare una mano alla squadra nelle fasi di ripartenza.

(dal 80′) FORTI S.V.

VERNA 6: Gestisce molto bene palla ed è rapace nel recupero palla. Spesso però è frettoloso nei passaggi e finisce nel perdere il pallone.

ANASTASIO 5,5: Poche cavalcate e troppe leziosità che non pungono e non sono utili alla causa. Segna la rete del 0-1 dopo pochi minuti che però viene annullata.

(dal 80′) GEGA S.V.

LUPERINI 5: L’ex centrocampista della Ternana risulta spesso lento e impacciato nelle azioni offensive di gioco. Pecca spesso di lucidità nelle azioni.

(dal 62′) RAIMO 5: Gioca una mezzora dove spesso sbaglia gli interventi e dove si fa saltare con agilità dagli avversari.

CARPANI 5,5: La solita grinta non manca ma pecca spesso nel controllo ed eccessiva foga che gli costa il cartellino giallo. Viene sostituito a metà secondo tempo.

(dal 70′) STOPPA S.V.

INGLESE 7: Dà tutto se stesso per 80 minuti, gioca per la squadra e l’ex Parma segna una rete da grande bomber in girata al 53′ portando in vantaggio momentaneamente il Catania.

(dal 80′) MONTALTO S.V.

TOSCANO 5,5: Partita condizionata dal rosso a Guglielmotti al 57′ ma l’allenatore e la sua squadra pagano l’atteggiamento passivo del primo tempo dove sostanzialmente si è creato molto poco. Domenica è imperativo vincere contro il Messina.