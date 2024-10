- Pubblicità -

Notte di halloween e di pallone nel girone C di Serie C, scendono in campo Turris e Catania. La gara del Liguori vale la dodicesima giornata di campionato ed è una sfida che vale moltissimo. I campani di Mirko Conte sono a caccia di punti salvezza, mentre i rossazzurri di Toscano vogliono riscatto immediato dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Latina. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Turris-Catania 0-0: la diretta della partita

14′ – Ancora Turris pericolosa con Nocerino che anticipa Ierardi in area piccola e per poco non beffa Adamonis

9′ – RETE ANNULLATA AL CATANIA: cross di Carpani per Anastasio che riesce a battere Marcone ma il direttore di gara annulla per fuorigioco

4′ – Prima occasione per la Turris con Cocetta, pallone che termina di poco a lato

1′ – FISCHIO D’INIZIO AL LIGUORI: INIZIA TURRIS-CATANIA

20.45 – Fischio d’inizio del match fra Turris e Catania

Turris-Catania 0-0: le formazioni ufficiali

TURRIS (3-5-2): Marcone; Ndiaye, Cocetta, Esempio; Boli, Castellano, Morrone, Nocerino, Parodi; Giannone, Ekuban. A disposizione: Iuliano, Fallani, Armiento, Ricci, Casarini, Onofrietti, Scaccabarozzi, Porro, Trotta, Desiato, Nicolao. Allenatore: Mirko Conte

CATANIA (3-4-2-1): Adamonis; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Quaini, Verna, Anastasio; Carpani, Luperini; Inglese. A disposizione: Bethers, Butano; Gega, Celli; Raimo, Allegra, Forti; Jiménez, Stoppa; Montalto. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Luca De Angeli della sezione di Milano

ASSISTENTI: Il sig. Pio Carlo Cattaneo della sezione di Foggia e il sig. Luca Capriuolo della sezione di Bari

QUARTO UOMO: Il sig. Stefano Striamo della sezione di Salerno

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Liguori di Torre del Greco (NA) vale la dodicesima giornata del campionato di Serie C Girone C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 253 di Sky Calcio HD.

Inoltre, il match Turris-Catania sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma online.