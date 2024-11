Catania-Messina 0-0: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Finisce 0-0 al Massimino il derby siciliano tra Catania e Messina. Rossazzurri spreconi soprattutto nel finale con tanti errori davanti Krapikas, su tutti pesa la rete sbagliata all’88’ a porta vuota da Montalto. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: difesa ok, pecca l’attacco

ADAMONIS 6: Pochi interventi, sempre presente e pulito nelle uscite avversarie.

IERARDI 6: Sempre attento negli interventi e poche sbavature nelle marcature avversarie.

DI GENNARO 6,5: Preciso negli interventi e ha reso molto difficile la vita agli attaccanti avversari.

CASTELLINI 6,5: L’unico dei tre centrali di spinta che ci prova per tutto l’arco dei 96 minuti. Purtroppo, non è bastato.

RAIMO 5,5: Fa il suo compito richiesto da Toscano ma pecca davvero nei cross sbagliando i tempi.

LUPERINI 5: Ancora una prestazione opaca dell’ex Ternana che appare spaesato in un contesto come l’attuale.

(dal 60’) STOPPA 5,5: La velocità e la tecnica a disposizione sono fini a sé stesse perché la difesa del Messina lo chiude benissimo.

VERNA 6: Uno dei migliori a centrocampo e nel primo tempo sfiora il gol del vantaggio.

CARPANI 5,5: Sfiora il gol a più riprese ma spesso pecca di lucidità nell’ultimo passaggio e sbaglia cose elementari.

(dal 72’) JIMENEZ 6: Entra e gestisce i pochi palloni toccati. Si fa ammonire ingenuamente nel finale.

ANASTASIO 5,5: Dopo un primo tempo propositivo, nella ripresa pecca di lucidità e sbaglia molti palloni.

INGLESE 6: Un predicatore nel deserto in un attacco poco prolifico, ma anche l’ex Parma sbaglia un gol incredibile al 45’.

MONTALTO 4: Troppi errori sottoporta, molte sbavature e il gol sbagliato al 88’ pesa come un macigno sull’esito finale della partita.

TOSCANO 5: Approccio della gara errato come a Torre del Greco e come nella scorsa gara col Latina. Sicuramente una rosa molto corta e le squalifiche di Quaini e Guglielmotti non aiutano, però non vincere questa gara col Messina rischia di compromettere il percorso del Catania verso l’obiettivo promozione.