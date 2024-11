- Pubblicità -

Tempo di derby per Catania e Messina che stasera alle 19.30 tornano a sfidarsi al Massimino, gara valevole per la tredicesima giornata di Serie C girone C. La squadra di Domenico Toscano e di Giacomo Modica arrivano a questo match con l’obiettivo di riscattare i recenti risultati non positivi delle ultime giornate. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Messina 0-0: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

71′ – Nel Catania fuori Carpani per Jimenez

70′ – Occasione gigantesca per il Catania con Montalto che fallisce il gol del vantaggio da solo in area piccola

69′ – Nel Messina entra Mamona e Luciani per Lia e Anatriello

62′ – Catania ad un passo dal vantaggio con Di Gennaro, Krapikas salva in calcio d’angolo

60′ – Nel Messina fuori Ndir per Ortisi. Nel Catania esce Luperini per Stoppa

58′ – Messina che va al tiro con Petrungaro in contropiede, blocca a terra senza problemi Adamonis

53′ – Miracolo di Krapikas su un tiro al volo di Carpani, Catania ad un passo dal gol

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO TRA CATANIA E MESSINA

Catania-Messina 0-0: fine primo tempo

45+3′ – FINE PRIMO TEMPO: 0-0 TRA CATANIA E MESSINA

45+1′ – Grandissima parata di Krapikas su Inglese in area piccola che salva il Messina

45′ – Concessi tre minuti di recupero

41′ – Prima ammonizione del match: giallo per Ndir

35′ – Squadra di Toscano che ancora sfiora la rete con una girata di Inglese in area piccola, palla ancora alta sopra la traversa

33′ – Catania vicino al vantaggio con una conclusione da fuori di Verna, palla ancora alta sopra la traversa

25′ – Ancora padroni di casa pericolosissimi con Montalto dal limite dell’area in girata, palla fuori

23′ – Si vede anche il Messina con Frisenna dai 25 metri, pallone che termina alto sopra la traversa

18′ – Catania ancora pericoloso con Inglese dal limite dell’area, pallone che termina di poco a lato alla sinistra di Krapikas

12′ – Prima occasione del match per il Catania, punizione di Anastasio da 30 metri e pallone che esce di un soffio a lato alla destra di Krapikas

6′ – Fase di studio fra le due squadre ma con i rossazzurri più reattivi rispetto ai peloritani

1′ – INIZIA IL MATCH TRA CATANIA E MESSINA

19.30 – Calcio d’inizio tra Catania e Messina

Catania-Messina 0-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-5-2): Adamonis; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Raimo, Luperini (dal 60′ Stoppa), Verna, Carpani (dal 71′ Jimenez), Anastasio; Inglese, Montalto. A disposizione: Bethers, D’Agata, Gega, Allegra, De Rose, Forti, Ciniero, D’Andrea. Allenatore: Domenico Toscano

MESSINA (3-5-2): Krapikas; Ndir (dal 60′ Ortisi), Manetta, Rizzo; Lia (dal 69′ Luciani), Garofalo, Frisenna, Pedicillo, Salvo; Petrungaro, Anatriello (dal 69′ Mamona). A disposizione: Curtosi, Di Bella, Re, Anzelmo, Petrucci, Mameli, Di Palma, Morleo, Cominetti, Adragna. Allenatore: Giacomo Modica

ARBITRO: Il sig. Giuseppe Mucera della sezione di Palermo

ASSISTENTI: Il sig. Giuseppe Lipari della sezione di Brescia e il sig. Luca Chiavaroli della sezione di Pescara

QUARTO UOMO: Il sig. Matteo Ubaldi della sezione di Roma 1

AMMONITI: 41′ Ndir (MES)

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la tredicesima giornata del campionato di Serie C Girone C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 257 di Sky Calcio HD.

Inoltre, il match Catania-Messina sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente anche su Telecolor, presso il canale 11 del digitale terrestre (solo a livello regionale).