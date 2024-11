Catania, riscatto immediato a Crotone dopo le ultime tre giornate: “Hashtag Rossazzurri – il Talk #52”

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano non sa più vincere. Dopo la sconfitta interna con il Latina e il pari di Torre del Greco, è arrivato un brutto 0-0 contro il Messina di Giacomo Modica. A differenza delle ultime uscite, i rossazzurri hanno provato in più riprese ad andare in rete ma la squadra etnea ha sciupato tante palle-gol, soprattutto capitate nei piedi di Montalto e Inglese.

Il dato più preoccupante resta l’attacco. 15 reti segnate in 13 partite porta la media a poco più di un gol a partita, con un attacco che spesso si rivela sterile. In netto contrasto il dato difensivo con una squadra solida e che concede poche occasioni agli avversari, a dimostrazione dei soli 9 gol subiti.

Adesso, però, c’è il Crotone di Emilio Longo. La squadra rossoblù è in netta ripresa dopo i pareggi contro Benevento e Audace Cerignola e i precedenti non aiutano il Catania. Lo scorso anno arrivò una brutta sconfitta per 3-0 e l’ultima vittoria risale al 1998, più di 25 anni fa. Toscano spera di recuperare Gabriel Lunetta, assente ancora per risentimenti muscolari contro Turris e Messina, mentre sono rientrati domenica sia D’Andrea che De Rose. Rientrano dalla squalifica Quaini e Guglielmotti e saranno a disposizione per domenica per l’allenatore rossazzurro.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche i giornalisti Damiano Tucci (La Casa di C e Gianlucadimarzio.com), Daniele D’Alessandro (Dieci Media e Quotidiano di Sicilia) e Orazio Provini, autore del libro “Girotondo rossazzurro”.

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!