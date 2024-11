Verso Crotone-Catania, Toscano: “Serve una grande prestazione. Un peccato non avere i nostri tifosi allo Scida”

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano cerca punti e un pronto riscatto allo Scida contro il Crotone di Emilio Longo, gara in programma domani sera alle ore 19.30. Ritrovare sé stessi e soprattutto la via del gol dopo l’ultimo 0-0 interno contro il Messina. Di seguito le parole dell’allenatore rossazzurro.

Toscano: “Siamo rammaricati per non aver vinto il derby col Messina”

Conferenza pre-gara dell’allenatore del Catania Domenico Toscano in vista della delicata trasferta di Crotone. “Sul momento del Catania coi ragazzi abbiamo iniziato le ultime due gare. Domenica serve continuità e insistere nel cercare la vittoria. Siamo rammaricati per non aver vinto col Messina perché era un derby. Non è questione solo di gol sbagliati dagli attaccanti ma anche altri come Anastasio e Di Gennaro hanno avuto le occasioni. Siamo rammaricati per non aver centrato una vittoria netta. Si può soffrire ma non subire e adesso serve lavorare. Bisogna avere fiducia e pensare positivo. Una prima analisi l’ho fatta sul fatto che gli avversari che ci affrontano a Massimino spesso ci chiudono gli spazi. Non vuol dire però che mancano le soluzioni. Non è questione degli attaccanti, hanno lavorato per la squadra. Anche un piazzato o palla inattiva può sbloccare la partita. Faccio i complimenti ad Alessio Castellini per le 100 gare in rossazzurro. Ha fatto tante gare dall’inizio e può ricoprire anche il ruolo d’esterno di centrocampo. Attacco Inglese-Montato? Vediamo se riusciamo a recuperare trequartisti come Luperini. Serve una grande prestazione e una grande partita. Dobbiamo limitare se riusciamo a limitare le qualità del Crotone. De Rose? Sta iniziando a lavorare in gruppo, è una questione di condizione.”

“Lunetta recuperato. Dobbiamo valutare Luperini”

“Lunetta e D’Andrea sono recuperati mentre dobbiamo valutare Luperini. – ribadisce Toscano in conferenza stampa – È un peccato non avere i nostri tifosi al seguito. Ci mancano i nostri tifosi in trasferta. Io non guardo il risultato ma le prestazioni. Se insistiti la fortuna si bilancia. Le prossime tre partite contro Crotone, Trapani e Avellino sono belle e daranno l’idea di quel che è il potenziale di questa squadra. Sappiamo i punti di forza del Crotone e ha le lacune che ha ciascuna squadra. In quello che dimostrano in campo alcuni giocatori possono essere leader silenziosi o leader tecnici. Sturaro? Migliora giorno dopo giorno. È un infortunio che richiede un po’ di pazienza finché il collaterale non si ricicatrizza può avere qualche fastidio, ma sta migliorando. A De Rose serve ritmo. Il Crotone non credo non farà una partita chiusa e non penso sarà una partita di contenimento. I pochi gol fatti devono essere contestualizzati. Abbiamo perso per infortuni nel corso del tempo D’Andrea e Montalto, Inglese è dovuto entrare in condizione. È un reparto molto competitivo.”