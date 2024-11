Meta Catania, espugnata Pesaro per 3-1: in gol Podda, Anderson e Bocão

- Pubblicità -

Successo netto ottenuto dopo una partita gagliarda, condotta con sicurezza e chiusa in maniera pratica. La Meta Catania espugna Pesaro, facendo così tornare alla vittoria la squadra rossazzurra nonostante la stanchezza e il turnover. Cinica, intelligente e applicata la Meta Catania che disputa un primo tempo non facile. Perché, nonostante zero punti in classifica, l’Italservice Pesaro si mostra elettrica, muscolare e soprattutto fastidiosa. La difesa dei rossazzurri però regge bene anche grazie agli interventi efficaci di Timm. Juanra chiama i suoi a ripartenze ficcanti e un gioco meno di possesso ma più votato all’aggressione. Questo anche senza giocatori importanti come capitan Musumeci lasciato a riposo dopo la nazionale, mentre Turmena e Tornatore out per acciacchi. Turnover efficace insomma con Bocão a guidare la squadra e Podda abile a bucare nella prima e vera palla gol. Lo 0-1 premia nel primo tempo la Meta Catania e risultato legittimato da due super parate di Ricordi su Pulvirenti e ancora Podda, prima del tiro di Bocão dove Anderson, suo compagno di squadra, sporca la palla del possibile 0-2.

Credits: Davide De Maida – ZoomLab

Nella ripresa la stoccata vincente è di Anderson che di forza supera Toninadel e piazza il pallone sul palo opposto che batte Ricordi. Pesaro non riesce più ad essere incisiva o pericolosa e l’ultimo tentativo era il power play a otto dalla fine. Non succede nulla perché la Meta Catania difende bene e non soffre più di tanto. Anzi Bocão nel finale a porta vuota sigla la rete dello 0-3 che chiude definitivamente il match. Nel finale due salvataggi sulla linea di Oitomeia prima e Timm dopo prima la rete dei padroni di casa a un minuto dalla fine dalla fine. Tutto inutile perché la sirena chiude i giochi decretando una vittoria meritata ed essenziale per la Meta Catania.

Credits: Davide De Maida – ZoomLab

Italservice Pesaro-Meta Catania 1-3: il tabellino

ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Toninadel, Gastaldo, Galliani, Wittig, Gomez, Nazzareno, Esposito, Taurisano, Barichello Matheus Viniciu, Saponara, Oitomeia, Manservigi Lorenzo

META CATANIA: Timm, Podda, Pulvirenti, Bocão, Silvestri Maurizio, Dian Luka, Salamone, Arillo, G. Pina, Anderson, M. Musumeci, Siqueira.

MARCATORI: Podda al 9’42 p.t. – Anderson al 3′ s.t, Bocão al 17’15 s.t. , Oitomeia al 19′ s.t.

AMMONITI: Oitomeia (P)