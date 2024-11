Catania, come risollevarsi dalla crisi? “Hashtag Rossazzurri il Talk #53”

- Pubblicità -

Il Catania non sa più vincere. Finisce 3-2 per il Crotone la trasferta dell’Ezio Scida dopo un primo tempo horror in cui i rossazzurri hanno subito tre reti dalla squadra di Longo. Solo nel secondo tempo gli uomini di Mimmo Toscano hanno messo più coraggio e cattiveria e nel giro di pochi minuti sono andati due volte a segno con Stoppa e un’autorete di Giron. Montalto e D’Andrea hanno anche la palla del 3-3 che cestinano a pochi minuti dal triplice fischio.

Rossazzurri che in campo hanno mostrato lacune più mentali che fisiche visto che la squadra non ha saputo reagire allo sprint offensivo del Crotone. Preoccupante l’involuzione nei novanta minuti di Adamonis (protagonista di due errori sui tre gol subiti dal Catania) e di Castellini, giunto alla presenza numero 100 con la maglia dei siciliani.

Venerdì al Massimino arriverà il Trapani alle 20.30, derby siciliano che potrebbe essere spartiacque per la stagione del Catania. La vetta dista ancora 9 punti dai rossazzurri occupata ancora dal Benevento (nonostante la sconfitta per 1-0 subita a Picerno). I risultati di giornata e la mancata vittoria degli etnei ha il sapore di occasione mancata.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giuseppe Sapuppo (opinionista e tifoso) e il collega Edoardo Barbera (Il Podcast dell’Elefante).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!