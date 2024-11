Verso Catania-Trapani, Toscano: “La loro forza offensiva è una sfida per noi”

- Pubblicità -

Punti e riscatto per uscire dalla crisi, il Catania di Domenico Toscano domani sera contro il Trapani di Salvatore Aronica vuole tornare a tutti i costi alla vittoria. Tre punti in cinque partite che hanno fatto scivolare i rossazzurri al nono posto in classifica nel girone C di Serie C. Di seguito le parole dell’allenatore ex Reggina e Cesena.

Toscano: “L’aspetto mentale è la cosa più importante in questo Catania”

“In questo momento è la testa che muove tutto. Serve concentrazione che è una partita complicata.” Esordisce così Mimmo Toscano che domani affronterà col suo Catania il Trapani di Aronica alle 20.30 al Massimino. “Contro il Trapani serve una grande prestazione. In queste quattordici partite ho detto ai ragazzi che hanno qualità, ma è il momento di stringere la cinghia. Abbiamo pagato a caro prezzo gli episodi negativi. La squadra è incazzata per i risultati ottenuti e questo deve essere tramutato in qualcosa di positivo. In questo momento di emergenza Jimenez in mediana è una soluzione. L’aspetto mentale è la cosa più importante in una prestazione. È il momento di pensare positivo e di pensare cosa serve al Catania e alla squadra. Serve quel qualcosa in più per ottenere i risultati che speriamo. Luperini e Lunetta devono fare accertamenti strumentali. Tutta la squadra nel secondo tempo di Crotone ha fatto meglio, abbiamo fatto un secondo tempo da Catania. De Rose? Difficilmente ha minuti sulle gambe. Chiricò reintegrato? Al momento siamo concentrati su chi è in lista e dobbiamo stare concentrati sul Trapani. Questa squadra ha dimostrato che può mettere in difficoltà gli avversari, non bisogna mai uscire dalla partita. Ogni stagione ha la sua storia e i campionati sono fatti da tanti momenti. Ho parlato di mentalità quando abbiamo fatto tre vittorie consecutive. Ho sempre messo sotto pressione mentale i ragazzi e da questi momenti negativi se ne esce solo col lavoro. Trovare la miglior cosa utile per superare questo momento dimostrando le nostre qualità.”

“La società è sempre presente. Ierardi, Lunetta, Luperini devono fare accertamenti. Per De Rose…”

“La società è sempre presente, anche oggi Grella e Faggiano sono stati con noi. Dopo la partita di lunedì ci siamo confrontati con la squadra per trovare i miglioramenti da fare. Ho sentito e letto tante considerazioni individuali, per questo non ho mai voluto parlare dei singoli. Negli episodi è merito o demerito di tutta la squadra. È questo il pezzettino che ci manca. Il silenzio è la concentrazione e l’attenzione per la squadra e il Catania. Parlare dei singoli è una cosa a cui non ho mai creduto. Se la squadra lavora meglio non accadono gli errori individuali. Del Trapani temo maggiormente il reparto avanzato che è molto prolifico. La nostra sfida deve essere questa, affrontare squadre che vogliono vincere questo campionato. Per la porta si è andato avanti per meritocrazia. Per quanto riguarda gli indisponibili Lunetta, Luperini e vediamo domani De Rose al risveglio nonostante abbia voglia di giocare. Sturaro per la prima volta ha fatto la seduta di riscaldamento. Anche Ierardi deve fare degli accertamenti. In questo momento in mancanza di vittorie non bisogna rincorrere ma continuare a correre verso l’obiettivo altrimenti si fa più fatica. In attacco dobbiamo trovare gli equilibri giusti.”