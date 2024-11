Catania, Sturaro potrebbe tornare a disposizione di Toscano a dicembre?

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano, dopo una mini crisi di risultati di cinque partite senza vittoria, è ritornata al successo contro il Trapani per 2-1. Le reti di Castellini al 44′ e Inglese al 58′ hanno deciso il derby siciliano, dando più tranquillità e serenità all’ambiente in vista del delicato match contro l’Avellino. I tanti infortuni a centrocampo hanno inciso nelle difficoltà di formazione nel mese di ottobre, su tutte è pesata l’assenza di Stefano Sturaro che lo scorso 1 ottobre ha evidenziato una distrazione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Per l’ex Juventus sembrerebbe questione di settimane e potrebbe tornare ad essere nuovamente a disposizione di Toscano.

Catania, ecco quando potrebbe rientrare Sturaro

Il Catania in vista del mese di dicembre, delicato per gli equilibri del girone C di Serie C, spera di recuperare uno dei suoi calciatori più importanti: Stefano Sturaro. L’ex Juventus e Genoa, come ha annunciato lo stesso Toscano in conferenza stampa, si riscalda con la squadra effettuando però ancora un lavoro differenziato. Un rientro che potrebbe essere fondamentale per i rossazzurri che recupererebbero uno dei perni fondamentali a livello tattico e morale del gruppo squadra.

Ricordiamo che Sturaro manca al Catania dalla gara interna contro l’Audace Cerignola, match pareggiato 0-0. Con l’assenza di Francesco Di Tacchio, infortunato dal partita contro la Juventus Next Gen (con grande probabilità resterà fermo ai box fino al 2025), Toscano ha ridisegnato il centrocampo con Verna insieme o a Quaini o a uno fra Carpani e Luperini (infortunato negli ultimi due match).

Adesso ad Avellino, l’allenatore rossazzurro spera di recuperare i tre assenti del match contro il Trapani, ovvero Lunetta, Luperini e Ierardi. Ritrovare quanti più calciatori possibili è il fondamentale per cercare di restare quanto più sul pezzo e cercare di trovare una vittoria al “Partenio-Lombardi” che sarebbe importante per morale e classifica.