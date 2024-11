Catania, ad Avellino match spartiacque: Hashtag Rossazzurri – il Talk #54

- Pubblicità -

Il Catania di Domenico Toscano torna a vincere, battendo per 2-1 il Trapani di Sasà Aronica al Massimino. Le reti di Castellini e Inglese hanno spezzato un digiuno di reti in casa che perdurava dal 12 ottobre, data dell’ultimo successo rossazzurro per 2-0 contro la Team Altamura. Sabato alle 15.00 i siciliani sono chiamati all’impresa al Partenio-Lombardi contro l’Avellino di Biancolino.

L’Avellino in questo frangente di stagione ha ottenuto sul campo gli stessi punti del Catania, ovvero 24, a soli sei distanze dal primo posto occupato dal Benevento. Vincere il match di sabato è fondamentale per le due formazioni che hanno ambizioni importanti: quello del salto di categoria. Al Partenio-Lombardi Toscano auspica di recuperare gli infortunati Lunetta, Luperini e Ierardi, assenti nel match contro il Trapani.

Proprio lo scorso venerdì si è assistiti ad un match in grande spolvero di Mattia Stoppa, autore di un assist incredibile per la seconda rete di Inglese. L’unica pecca resta sull’ancora poca concretezza davanti la porta dei rossazzurri viste le tante occasioni sprecate nel primo tempo (su tutte quella di Raimo poco prima del gol del 1-0). Bene la fase difensiva, che ha retto l’urto di un Trapani con una forza offensiva di livello con Kanouté, Fall, Udoh e Lescano. Su tutti tra i migliori ha spiccato Gega, centrale difensivo albanese arrivato l’ultimo giorno di mercato dalla Sampdoria.

