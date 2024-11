Verso Avellino-Catania, Toscano: “Dobbiamo sfruttare gli spazi, mettere grinta e intensità”

- Pubblicità -

Il Catania di Domenico Toscano domani scende in campo contro l’Avellino di Raffaele Biancolino in un match crocevia per la stagione di entrambe le squadra. I rossazzurri vogliono dare continuità alla vittoria dello scorso venerdì ottenuta contro il Trapani per 2-1. I biancoverdi invece vengono dal pari esterno contro il Benevento per 2-2. Di seguito le parole dell’allenatore ex Cesena e Reggina.

Toscano: “La testa muove tutto. La vicinanza dei tifosi del Catania è fondamentale”

“Siamo consapevoli di aver fatto una buona gara contro il Trapani. Siamo stati concentrati e abbiamo messo grinta. Quindi, sono questi gli ingredienti su cui lavorare e insistere.” Esordisce così Mimmo Toscano in sala stampa nella conferenza pre-gara in vista della trasferta di Avellino del suo Catania. “Ho visto queste cose in allenamento dai ragazzi. Ieri, la vicinanza del pubblico ci ha fatto molto piacere. Non poterli avere domani al Partenio è triste. È normale che adesso bisogna trovare le soluzioni giuste. Abbiamo molti calciatori ancora non in condizione, come Gega che probabilmente non saranno convocati. L’Avellino è la squadra che ha molte individualità a sua disposizione. Bisogna insistere su ciò visto venerdì. Sfruttare le ripartenze e gli spazi lasciati dietro è molto importante. Bisogna lavorare su più livelli. La testa spesso muove tutto.”

“In questo momento ho rivisto nella gara con il Trapani quella concentrazione che serve alle grandi squadre che vogliono fare un campionato da protagonisti. Sia noi che l’Avellino siamo preparati per campionati di questo tipo. Gega e De Rose non saranno disponibili. Luperini invece è recuperato. Jimenez in mediana? Non è un esperimento, dà dinamicità al reparto a centrocampo. I nostri portieri sono di livello e domani deciderò in base al livello mentale. Ai centrocampisti chiederò l’occupazione degli spazi in fase di non possesso. Stoppa? Lo vedo più motivato e libero di esprimere le sue qualità. Sono convinto che può migliorare anche lui col passare delle prestazioni.”