Taranto-Catania 1-5: le pagelle rossazzurre

Il Catania strapazza il Taranto di Michele Cazzarò allo Iacovone per 5-1. A segno per la squadra di Mimmo Toscano al 23′ Ierardi, Stoppa al 24′, Inglese al 45+2′, Montalto al 79′ e Forti al 86′. Per gli ionici in gol Battimelli su punizione al 67′ su punizione. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Stoppa show, De Rose-Sturaro bene, prima gioia per Forti

BETHERS 6: Voto frutto di un risultato rotondo ma macchiato da un errore di lettura sulla rete di Battimelli al 67′ su punizione dove poteva fare molto di più.

IERARDI 7: In crescita rispetto ad un mese e mezzo di prestazioni con più bassi che alti. Al 23′ è proprio lui a segnare e a sbloccare l’incontro dello Iacovone portando avanti i rossazzurri con il primo gol stagionale.

DI GENNARO 7: Non sbaglia nessun intervento e chiude sempre tutti gli spazi annullando gli attaccanti del Taranto. Molto bene come sempre.

QUAINI 7: Torna titolare in campionato e la sua presenza si vede. Oltre a chiudere ogni intervento e preciso e puntale nei rilanci utili alle ripartenze del Catania.

CARPANI 6,5: Partita di sacrificio per l’ex Recanatese che è costretto a ricoprire la fascia destra al posto di Guglielmotti e non lesina la gamba nei momenti di difficoltà.

STURARO 6,5: Legna e sacrificio per il numero 8. Il suo rientro è decisivo in partite del genere in cui serve proprio un giocatore con le sue caratteristiche.

(dal 76’) LUNETTA 6: Al rientro dopo l’infortunio, mette vivacità e corsa che impensierisce la retroguardia del Taranto

DE ROSE 7,5: La presenza dell’ex Cesena è stata fondamentale per il gioco e per la tipologia di partita dello Iacovone. Onnipresente nel recupero palla e nel mettere calma ad un reparto di qualità.

(dal 84′) FORTI 7: Primo gol tra i professionisti per Carmelo, figlio di Catania, che realizza il suo sogno di realizzare la sua prima rete tra i professionisti in una partita sentitissima.

RAIMO 6: Gioca nella fascia opposta come contro la Cavese e comunque il suo campito lo fa anche bene. Pecca sempre a livello offensivo.

JIMENEZ 6,5: Disegna geometrie e calcio in un campo brutto e ostico. Pecca forse di leziosità ma è sempre tra i migliori in campo.

(dal 58’) VERNA 6: Detta i tempi e dà tranquillità al reparto di centrocampo.

STOPPA 7,5: Terzo gol consecutivo per l’ex Vicenza che conferma il suo magnifico momento di forma servendo anche l’assist per il primo gol di Ierardi al 23’.

(dal 58’) D’ANDREA 6: Approccia bene la gara e mette a disposizione della squadra le sue qualità.

INGLESE 7: Ottima prova dell’ex Napoli che sigilla il settimo gol stagionale sugellando un primo tempo perfetto. Peccato per l’occasione al 54’ che poteva significare la prima doppietta in rossazzurro.

(dal 58’) MONTALTO 6,5: Finalmente Montalto, ritorna al gol dopo 13 partite e dopo tanti errori sotto porta. Questo gol può dare fiducia all’attaccante ex Casertana? Al campo l’ardua sentenza.

TOSCANO 7: Partita tatticamente perfetta e con un punteggio largo che finalmente dà gol agli attaccanti. Una goleada che serviva alla squadra per fiducia e soprattutto per la classifica. Il raddoppio immediato di Stoppa al 24′ ha cambiato la partita in meglio dando subito l’immediato 2-0. Adesso urgono altri 6 punti contro Potenza e Sorrento.