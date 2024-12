- Pubblicità -

Oggi domenica 8 dicembre alle 17.30 tornano in campo Taranto e Catania, gara in programma allo Stadio “Iacovone”. Le due squadre sono in cerca di riscatto e gloria, i padroni di casa sono a quota 3 in fondo alla classifica con ben 10 punti di penalità. I rossazzurri, invece, vengono da un pari scottante contro la Cavese al Massimino per 1-1. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Taranto-Catania 0-0: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

4′ – Catania vicinissimo al vantaggio con Stoppa che salta due difensori e di punta manda di pochissimo a lato

3′ – Subito Catania in avanti con un tiro-cross di Raimo smanacciato da Del Favero

1′ – FISCHIO D’INIZIO A TARANTO: INIZIA IL MATCH

17.30 – Fischio d’inizio della partita fra Taranto e Catania

Taranto-Catania 0-0: le formazioni ufficiali

TARANTO (3-5-2): Del Favero; Marong, De Santis, Papazov; Verde, Speranza, Matera, Schirru, Contessa; Zigoni, Battimelli. A disposizione: Meli, Sacco, Guarracino, Garau, Giovinco, Iervolino, Zerbo, Fiorentino. Allenatore: Michele Cazzarò

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Quaini; Carpani, De Rose, Sturaro, Raimo; Jimenez, Stoppa; Inglese. A disposizione: Butano, Allegra, Gega, Castellini, Verna, Forti, Lunetta, D’Andrea, Montalto. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Giuseppe Vingo della sezione di Pisa

ASSISTENTI: Il sig. Andrea Cecchi della sezione di Roma 1 e il sig. Gennantonio Martone della sezione di Monza

QUARTO UOMO: Il sig. Emanuele Ciaravolo della sezione di Torre del Greco

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 253 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Taranto-Catania sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma tv o streaming.