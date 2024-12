Catania, Toscano: “Approccio iniziale fondamentale, contento per i gol degli attaccanti”

- Pubblicità -

Al termine del match vinto dal Catania sul Taranto per 5-1 ha parlato ai microfoni di Telecolor l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano. L’ex Cesena si è soffermato sulla prestazione della sua squadra che è ritornata a vincere in trasferta dopo due mesi dall’ultima volta. Di seguito le parole dell’allenatore dei siciliani.

Toscano: “Il gol di Forti passa da partite come quella in Coppa Italia. Avere l’organico al completo è fondamentale”

“È un risultato che fa pensare che sia stata una partita facile.” Esordisce così Mimmo Toscano ai microfoni di Telecolor che ha parlato della vittoria del suo Catania contro il Taranto per 5-1. “Non dimentichiamo che il Taranto ha battuto Avellino e Cerignola. L’approccio iniziale è stato fondamentale. La cosa che mi è piaciuta di meno sono stati i primi 10 minuti del secondo tempo. Non possiamo gestire il risultato, dobbiamo andare a 100 all’ora. Sono contento per i gol degli attaccanti, speravo anche nel gol di D’Andrea che si merita il gol. Solo felice per i gol di Inglese e Montalto. Proprio Montalto mi è salito sopra il piede coi tacchetti nell’esultanza (ride ndr). Noi nelle ultime gare abbiamo fatto ottime prestazioni. Potevamo fare meglio il secondo tempo con la Cavese, sapendo che dobbiamo alzare il livello. Avere l’organico al completo è fondamentale. Ancora non abbiamo fatto niente però un pezzo alla volta ci lavoriamo sù. Dobbiamo rimanere sul pezzo perché queste tre partite possono farci vedere questo campionato in una chiave diversa. Sapevamo che con il rientro di Sturaro e di De Rose potevamo acquisire altre caratteristiche perché sono diversi gli interpreti. Cambia il modo di disputare le gare. Palle inattive? Ci abbiamo lavorato cambiando qualcosina sfruttando le caratteristiche che abbiamo. Siamo andati in gol con Ierardi e siamo contenti di questo. Gol di Forti? Questo gol passa da partite come quella col Trapani in Coppa Italia. Se non li fai giocare in partite come quelle e se non rischi non fai crescere questi calciatori. A prescindere dobbiamo andare avanti e lavorare. Possiamo raggiungere risultati e prestazioni di cui ne abbiamo bisogno”.

