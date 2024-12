Verso Catania-Potenza, Toscano: “La squadra di De Giorgio ha un’identità di gioco ben precisa”

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano domani sfiderà il Potenza di Pietro De Giorgio, formazione in lotta per un posizionamento playoff nel girone C di Serie C. Nel consueta conferenza pre-gara ha parlato proprio l’allenatore rossazzurro in vista del delicato confronto in programma domani alle 17.30 al Massimino.

Toscano: “Indisponibili? Bethers, Guglielmotti, Celli e Di Tacchio”

Nella conferenza pre-partita ha parlato l’allenatore del Catania Mimmo Toscano in vista del match interno contro il Potenza. “Le prossime due partite? Veniamo da una prestazione importante a Taranto dove la squadra ha dato segnali positivi. La cosa più importante è questa. Dobbiamo arrivare alla sosta con più punti possibili. Fastidi? Non sminuiamo questa vittoria col Taranto contro una squadra che ha battuto altre big del campionato. Montalto? So quanto gli attaccanti non stanno bene quando non segnano. Ero convinto che avrebbe fatto gol a Taranto. Il Potenza viene da risultati importanti come noi. Attua un’identità ben precisa di gioco. La maggior parte delle gare le affronta col 4-3-3 in maniera fluida. L’attenzione deve essere alta. Di Tacchio? Oggi ha fatto metà rifinitura. Dalla prossima settimana speriamo di recuperarlo totalmente. Indisponibili? Bethers, Guglielmotti, Celli e Di Tacchio. La forza della squadra va dimostrata sul campo. Abbiamo ricostruito e serve pazienza e tempo. Abbiamo avuto difficoltà che ci hanno rallentato. Stiamo crescendo partita dopo partita. Noi stiamo lavorando per dare continuità di prestazione alla squadra. Ho tutti gli strumenti necessari per fare il mio lavoro.”

“Mercato? Non ne voglio parlare. Fase difensiva fondamentale”

“Le soluzioni ai momenti di difficoltà le ho trovate sempre. Non ho mai cercato giustificazioni. Non parliamo di mercato o altre cose. La società è giovane ed è straniera, in una piazza così grande con tante cose da costruire serve tempo. Non c’è solo il campo. Avere un’unica direzione, questo è importante. Il gol di Forti? Passa dalla partita col Trapani in Coppa Italia. Il risultato è stato pesante, ma passa da quella partita il gol. La sua crescita e la sua consapevolezza passa da lì. Celli in partenza? Non parlo di mercato, dobbiamo concentrarci sul Potenza. Serve una prestazione di squadra. La fase difensiva è fondamentale. Oggi ho parlato con la squadra di un dato oggettivo, ovvero sui pochi gol fatti in casa. Noi abbiamo scelto Catania per vincere ed essere ambiziosi. Noi dobbiamo però essere bravi a gestire la pressione. Devi saperla gestire e trasformarla in una molla energetica per essere più incisivi. Castellini a Taranto era indisponibile. Si è allenato tutta la settimana. Devo capire se riesce a recuperare per domani.”