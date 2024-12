Delusione Catania, il Potenza passa al Massimino: quinta sconfitta stagionale per i rossazzurri

- Pubblicità -

Sconfitta pesante per il Catania di Domenico Toscano che viene battuto dal Potenza di Pietro De Giorgio per 2-0. A decidere la partita è una doppietta di Salvatore Caturano tra il 70′ e l’81′, abile a sfruttare due errori difensivi dei rossazzurri. Inoltre, all’88’ pesa anche il rigore fallito da Stoppa che sancisce la serata nera per i siciliani.

Catania, sconfitta pesante: fischi del Massimino

Il Catania cade ancora una volta al Massimino. Dopo il 5-1 di Taranto, i rossazzurri erano chiamati a vincere contro il Potenza per dare quella continuità tanto cercata dagli uomini di Mimmo Toscano. Invece, è arrivata una cocente sconfitta contro i rossoblù vera e propria rivelazione del girone C di Serie C. Quinto k.o. in 19 partite e solo 28 punti raccolti che relegano la società di Ross Pelligra all’ottavo posto in classifica.

- Pubblicità -

Fino al 70′ la gara è stata equilibrata con il Catania che ha sfiorato il gol in più circostanze. Tra i migliori spiccano De Rose e Jimenez, tra i pochi fari di questa squadra. Poi è Adamonis a concedere a Caturano la palla più importante della sua partita che porta avanti il Potenza. L’incertezza fra il portiere ex Lazio e il reparto difensivo pesa ancora. Al 81′ è ancora il centravanti rossoblù a chiudere la pratica Catania e a far volare i lucani. A chiudere la serata negativa è un rigore fallito da Stoppa al 88′ con Alastra eroe di serata che mette la saracinesca sulla sua porta.

Catania-Potenza 0-2: il tabellino

CATANIA (3-4-2-1): Adamonis; Ierardi, Quaini, Anastasio (dal 89′ Verna); Carpani (dal 72′ Raimo), De Rose, Sturaro (dal 65′ Inglese), Lunetta (dal 46′ Castellini); Jimenez, Stoppa; Montalto (dal 46′ D’Andrea). A disposizione: Butano, Gega, Forti. Allenatore: Domenico Toscano

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella (dal 90+2′ Galletta), Sciacca, Verrengia, Rillo (dal 90+2′ Burgio); Castorani, Felippe, Erradi (dal 57′ Ghisolfi); Rosafio (dal 80′ Selleri), Caturano, Schimmenti (dal 80′ Milesi). A disp.: Cucchietti, Galiano, Landi, Ferro, Mazzocchi, Ragone, Mazzeo. Allenatore: Pietro De Giorgio

ARBITRO: Gavini di Aprilia (Linari-Russo).

QUARTO ASSISTENTE: Iannello di Messina.

RETI: 70’ e 81′ Caturano (POZ).



AMMONITI: Novella (P), Erradi (P), Anastasio (C), De Rose (C)