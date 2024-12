Verso Catania-Sorrento, Toscano: “Domani gioca Butano in porta, vogliamo chiudere al meglio il 2024”

- Pubblicità -

Tornare a vincere è l’obiettivo del Catania di Mimmo Toscano che domani ha un’altra chance casalinga contro il Sorrento. Dopo la brutta sconfitta contro il Potenza serve risalire la classifica e cercare di accorciare quanto più sulle pretendenti nel girone C di Serie C. Di seguito le parole dell’allenatore rossazzurro in vista di domani.

Toscano: “Sorrento avversario energico. Gega, Inglese e Castellini recuperati”

Il Catania vuole tornare a vincere e domani i rossazzurri hanno un’altra opportunità per chiudere al meglio il 2024. In conferenza stampa ha parlato Domenico Toscano in vista del match interno contro il Sorrento. “I ragazzi li ho visti bene come sempre. Le prestazioni non sono figlie dell’impegno. Quello non manca mai, anche in condizioni ottimali. C’è voglia di migliorare la classifica. Nonostante ciò ci sono situazioni da migliorare quotidianamente. Porta? Adamonis è indisponibile. Giocherà Butano. È un ragazzo che abbiamo aggregato da diversi mesi. Abbiamo visto in lui dei margini di miglioramento e di qualità. Ha questa opportunità. Nessuno è contento della classifica che oggi occupiamo, non siamo in condizioni ottimali. La squadra lavora anche bene, dobbiamo essere più uniti tutti. Nessuno deve disperdere energie. Domani c’è l’intenzione di chiudere al meglio il 2024. Sono cambiate tante cose dalla gara d’andata al Sorrento, come sono cambiate tante cose dal 4 agosto. Noi non siamo scappati dalle nostre responsabilità e vogliamo dare soddisfazione ai nostri tifosi. Se si vuole fare qualcosa in più in questi sei mesi. Non permetto a nessuno di dire che questa squadra non si impegna.”

“Indisponibili? Adamonis e gli altri delle gare scorse. – prosegue Toscano – Cosa ci è mancato? Siamo stati spesso sulle montagne russe, dobbiamo andare dritti. Ci sono state tanti infortuni. Due cose importanti sono, serve unità e migliorare i nostri difetti per un girone di ritorno diverso. Il Sorrento è un avversario energico e di movimento. Rigoristi? Il nostro rigorista designato è Stoppa. Se tutti abbiamo lo stesso identico obiettivo. Gli errori sui gol subiti sono figli di disattenzioni. Bisogna essere concentrati, incisivi e determinati. Inglese ha recuperato. Dobbiamo sfruttare al meglio le sue qualità. Che voto darei? Per la classifica un 6, per le prestazioni qualcosa in più perché meritavamo di più. Farroni? Oggi parlare di lui non porta a nulla. Si sta allenando con noi. Gega e Castellini stanno molto meglio e possono tornare a disposizione. Sturaro? Ci può stare che dopo un’assenza lunga una partita sia un po’ in palla.”