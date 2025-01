Catania-Giugliano 3-1: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania torna a sorridere e centra la prima vittoria del 2025. Giugliano k.o. al Massimino 3-1 grazie ai gol di Guglielmotti al 9′ e al 15′ e di Lunetta al 87′. Per i campani a segno Del Sole al 32′ su incertezza della difesa. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Guglielmotti e Lunetta trascinatori, Jimenez inventa

DINI 6: Pochi interventi all’esordio per il nuovo portiere rossazzurro. Si segnala, però, un’incertezza sul gol di Del Sole al 32′ sbagliando l’uscita e non chiamandosi l’uomo.

CASTELLINI 6: Prestazione sufficiente per il difensore bresciano che contiene le tante cavalcate degli avversari, su tutti Del Sole che gli crea particolari problemi.

QUAINI 6,5: Contiene perfettamente prima Padula e poi Njambè. Da centrale sta rendendo molto bene e può diventare perno della difesa.

ANASTASIO 6+: Gioca ancora da braccetto e come Castellini soffre D’Agostino nel primo tempo. Però sicuramente in ripresa rispetto alle ultime uscite.

(dal 72’) RAIMO S.V.

GUGLIELMOTTI 7,5: Mattatore rossazzurro che riscopre goleador, il primo su assist di Jimenez e il secondo su rimpallo. La sua doppietta è di vitale importanza per la gestione tecnico-tattica e mentale della partita.

DE ROSE 6: Partita di gestione per l’ex Cesena che a centrocampo gestisce il gioco con lanci e entrate pulite nel recupero palla.

(dal 72’) STURARO SV dura solo sette minuti la partita dell’ex Juventus, esce per infortunio (era appena rientrato dopo un altro stop)

(dal 79’) IERARDI S.V.

DI TACCHIO 6,5: Il ritorno di Di Tacchio è di vitale importanza per il recupero palla del centrocampo. Il suo rientro potrebbe essere motore per questo girone di ritorno.

LUNETTA 7: Segna il gol che vale il 3-1 finale, nonostante qualche disattenzione da esterno, in avanti è perfetto. Secondo gol consecutivo per l’esterno ex Lecco.

JIMENEZ 7+: Ma che musica maestro! Kaleb disegna calcio ed è faro di una squadra che ha bisogno della sua tecnica e del suo estro offensivo.

INGLESE 6,5: Partita di sacrificio per il numero 9, tanti palloni sporchi ma pesa qualche errore sottoporta (perdonabile visto il risultato e la prestazione).

MONTALTO 5: Occasione da titolare per l’ex Casertana ma ancora una volta fallisce l’appuntamento col primo gol al Massimino. Le spallate e i movimenti non mancano, ma pecca di lucidità davanti a Russo.

(dal 57’) DEL FABRO 6: Prima mezz’ora di livello per il nuovo difensore di Toscano, sbaglia poco ed è pulito in tutti gli interventi

TOSCANO 6,5: Tatticamente alla squadra oggi si può rimproverare davvero poco. Ancora però c’è da migliorare l’atteggiamento mentale all’inizio del secondo tempo in cui si è rischiata la rimonta-beffa. A Cerignola servirà un’altra grande prestazione per cercare di centrare un successo pesantissimo.