Oggi alle 12.30 va in scena allo stadio “Angelo Massimino” il lunch match tra Catania e Giugliano. I rossazzurri sono chiamati a vincere per riscattare questo brutto avvio di 2025 e voglio centrare un successo che manca da più di un mese. I gialloblù di Bertotto vogliono ripetere l’impresa dell’anno scorso e sognare un altro “clamoroso al Cibali”. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Giugliano 2-1: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

52′ – Giugliano ad un passo dal pari: Padula calcia in porta a botta sicura, salva tutto Quaini che anticipa Dini

49′ – Catania che ci prova su punizione battuta da Anastasio: colpo di testa di Lunetta e palla alta

47′ – Inizia bene il Giugliano: ci prova da fuori D’Agostino, pallone però alto sopra la traversa

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO

Catania-Giugliano 2-1: una doppietta di Guglielmotti porta avanti i rossazzurri

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO: IL CATANIA CONDUCE 2-1 SUL GIUGLIANO

45′ – Concesso un minuto di recupero

36′ – Clamorosa occasione per Montalto: cavalcata dalla sinistra di Lunetta e l’ex Casertana non riesce a girarla in porta

33′ – GOL DEL GIUGLIANO: SEGNA DEL SOLE E RIAPRE LA PARTITA AL MASSIMINO, 2-1!

27′ – Si vede anche il Giugliano, cross di Del Sole e colpo di testa di Padula che per poco non centra la porta

18′ – Clamorosa occasione per Montalto cha manca di poco il 3-0

15′ – RADDOPPIO DEL CATANIA: DOPPIETTA DI GUGLIELMOTTI CHE VINCE UN RIMPALLO E AL VOLO BATTE RUSSO: 2-0 PER LA SQUADRA DI TOSCANO!

9′ – RETE DEL CATANIA! SEGNA GUGLIELMOTTI SU ASSIST DI JIMENEZ: 1-0 PER I ROSSAZZURRI!

7′ – Catania vicino al gol su angolo colpo di testa di Inglese e pallone che termine di poco alto

6′ – Ammonito Demirovic nel Giugliano

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO

12.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Giugliano

Catania-Giugliano 2-1: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-1-2): Dini; Castellini, Quaini, Anastasio; Guglielmotti, De Rose, Di Tacchio, Lunetta; Jimenez; Inglese, Montalto. A disposizione: Butano, Ierardi, Del Fabro, Gega, Sturaro, Raimo, Forti, Ortoli, Privitera, Corallo. Allenatore: Domenico Toscano

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Solcia, Minelli, Caldore, Valdesi; Peluso, De Rosa, Demirovic; Del Sole, Padula, D’Agostino. A disposizione: Anacoura, Iardino, Scaravilli, De Francesco, Nuredini, Vallarelli, Genovese, De Paoli, Njambè, Baldè. Allenatore: Valerio Bertotto

ARBITRO: Il sig. Giorgio Vergaro della sezione di Bari

ASSISTENTI: Il sig. Michele Fracchiola della sezione di Bari e il sig. Davide Ragnese della sezione di Rimini

QUARTO UOMO: Il sig. Mauro Gangi della sezione di Enna

AMMONITI: 6′ Demirovic (GIU)

ESPULSI:

RETI: 9′ e 15′ Guglielmotti (CAT), 32′ Del Sole (GIU)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Giugliano sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.