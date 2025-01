- Pubblicità -

Doppia trasferta consecutiva per il Catania di Mimmo Toscano che domenica alle 15.00 sfiderà l’Audace Cerignola. I rossazzurri vogliono tornare a vincere anche in trasferta per dare continuità al 3-1 rifilato al Giugliano. Di seguito le parole dell’allenatore ex Cesena e Reggina.

Credit: Riccardo Caruso

Toscano: “Frisenna ragazzo straordinario”

Il Catania domenica pomeriggio affronterà l’Audace Cerignola al “Monterisi” alle 15.00. “Col Cerignola è una bella sfida. È una squadra che sta facendo un grande campionato migliorando negli anni. Sarà una bella partita. È una squadra che ha dei numeri importanti. Frisenna? È un catanese, un ragazzo straordinario. Si è messo a disposizione, molto dinamico e che può ricoprire tanti ruoli. Dalmonte? Ha delle caratteristiche che ci servivano nel reparto avanzato. Si può adattare da trequartista e seconda punta. Favorite in questo girone ce ne sono poche. La squadra è concentrata sulla partita di domenica. Stiamo lavorando per rafforzare una rosa importante. Dalmonte e Frisenna sono a disposizione. Noi siamo pronti ad affrontare il Cerignola.”

“Mercato? Sappiamo dove intervenire”

“Ci alleniamo a Misterbianco che è una struttura adatta per la settimana che andiamo ad affrontare. Domenica ho visto un’altra energia e un altro spirito. Di Tacchio domenica ha fatto una grande prestazione. È un nostro nuovo acquisto, in campo dà dinamicità ed esperienza. Indisponibili? Stoppa, Farroni, Luperini, Lunetta, Sturaro, Di Gennaro e Bethers. Noi strategicamente vogliamo rafforzare il nostro gruppo. Nel reparto avanzato siamo pochi numericamente ma vedremo le opportunità. Del Fabro? Deve migliorare il feeling con la squadra. Per caratteristiche può fare il centrale. D’Andrea? Con Filippo ci siamo augurati il meglio, era deluso che non è riuscito ad incidere al Catania. Guglielmotti ha esternato tutta la sua voglia domenica. Mercato? Sappiamo dove intervenire. Montalto l’ho visto bene. Ha fatto una buona prestazione, è disponibile e speriamo stia bene.”