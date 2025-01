- Pubblicità -

“San Cristoforo con Agata” è la prima edizione dell’evento socio-culturale e religioso in programma nello storico quartiere cittadino venerdì 31 gennaio a partire dalle 18.45, promosso dall’ufficio di Presidenza del Consiglio comunale in sinergia con l’Amministrazione, nel contesto delle ormai prossime festività agatine 2025.



Un’articolata manifestazione animerà la piazza e tutta l’area intorno alla Chiesa Santa Maria de la Salette, ispirandosi al monito e sottotitolo dell’evento: “Facciamo tesoro della Visita a Catania di S. Giovanni Paolo II e delle sue parole: Catania rivestiti di luce e di giustizia”.



Alle ore 18.45 è previsto l’ingresso di Ceri votivi in processione da via Santa Maria de La Salette in direzione della piazza Don Innocenzo Bonomo, con sosta davanti alla chiesa in una sorta di museo temporaneo. Invece alle 19.15 sarà proiettato il video sulla vita e il martirio di Sant’Agata “Agathea”.



Dalle ore 20 la manifestazione “San Cristoforo con Agata” proseguirà con l’esibizione dell’Orchestra fiati e del coro del liceo musicale Angelo Musco di Catania; i quali proporranno in piazza inni e canti in onore della Santa Patrona, sotto la direzione delle professoresse Chiara Bonaventura e Stefania Sgroi, e il coordinamento del coro a cura delle docenti Marzia Catania, Sabrina Messina e Chiara Vyssia Ursino. Interverranno musici e sbandieratori dell’associazione culturale Rione Panzera.



Saranno presenti le autorità cittadine, le parrocchie del I e II Vicariato, le associazioni di persone disabili, le associazioni di donne vittime di violenza, gli istituti comprensivi del I Municipio.