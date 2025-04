Cavese-Catania 0-1: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania espugna il “Simonetta Lamberti” e supera 1-0 la Cavese di Vincenzo Maiuri con un gol al 60′ di Kaleb Jimenez. Tre punti fondamentali per la corsa playoff al quinto posto, adesso rossazzurri di scena sabato 26 aprile a Potenza. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Jimenez uomo partita, ottima prova di Celli

DINI 6,5: Uscite sicure e parate plastiche che consolidano la porta del Catania. Poteva farci molto poco sulla traversa di Chiricò al 96′.

IERARDI 6,5: Sempre più in crescita l’ex Vicenza che si dimostra solido, roccioso e onnipresente nei contrasti di gioco in uscita. Promosso a pieni voti.

DI GENNARO 6,5: Le prende tutte di testa il centrale rossazzurro che copre molto bene Vitale e Fella concedendo davvero molto poco agli attaccanti della Cavese.

CELLI 7: Ottima prova del numero 3 di Mimmo Toscano che da braccetto copre perfettamente il suo ruolo ed è anche assist-man nel gol al 60′ di Jimenez.

RAIMO 6,5: Prova più che sufficiente dell’esterno che raccoglie molti palloni interessanti e copre perfettamente il suo ruolo.

(dal 58′) DALMONTE 6,5: Tanti palloni recuperati dall’ex Salernitana che ridà linfa vitale e spinta offensiva alla fascia destra.

DE ROSE 6+: Ottima prova del capitano rossazzurro che corre per 100 minuti e nel finale, a causa di ciò, è vittima di crampi.

QUAINI 6: Dopo un primo tempo di grande difficoltà, nella ripresa si risolleva e riesce a giostrare meglio i palloni.

(dal 78′) STURARO 6: Spezzone positivo di gara, tutto minutaggio utile in vista dei prossimi impegni

ANASTASIO 6: Nel primo tempo solita spinta dell’esterno di Toscano ma nella ripresa viene sostituito per scelta tattica.

(dal 58′) ALLEGRETTO 6: Copre bene il suo ruolo ma ancora qualche incertezza nel finale con alcuni palloni persi che potevano essere sanguinosi.

FRISENNA 5: Gioca fuori dal suo ruolo naturale e purtroppo sbaglia tantissimi palloni e appoggi richiesti in questa posizione di campo. Sostituito a fine primo tempo.

(dal 46’) JIMENEZ 7: Entra al 46′ e dopo 15 minuti di gioco segna il gol vittoria con una conclusione da 10 che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Ancora gol da tre punti per l’italo-spagnolo, sempre più decisivo in questo Catania.

LUNETTA 6,5: Come contro l’Avellino Lunetta si spende moltissimo in corsa e spinta offensiva, generando tanti pericoli nel primo tempo a campo aperto.

INGLESE 6: 70 minuti importanti per l’attaccante ex Napoli che ritrova il campo e sfiora in alcune circostanze il gol che poteva sbloccare la gara.

TOSCANO 6,5: L’allenatore rossazzurro azzecca la sostituzione a fine primo tempo, togliendo un Frisenna in grande difficoltà per Jimenez che ha deciso una gara molto importante in chiave playoff. Adesso bisognerà guardare gli altri campi e a Potenza cercare un’altra vittoria per chiudere un cerchio positivo in questo girone di ritorno.