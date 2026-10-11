Serie C, Altamura-Catania 0-3: terza vittoria consecutiva per i rossazzurri. In gol Coda, Insigne e Cabianca

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Dopo la vittoria arrivata in extremis col Crotone, il Catania cerca la tanto ricercata continuità e sfida oggi alle 12.30 l’Altamura di Ledian Memushaj. La squadra di Emilio Longo arriva da due successi consecutivi in trasferta a Picerno e Caserta e adesso la delicata gara del “D’Angelo”. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Altamura-Catania 0-3: la diretta della partita

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90′ – Concessi tre minuti di recupero

88′ – Nell’Altamura dentro Tudor e Gagliardi per Pirrello e Mogentale. Nel Catania fuori Bruzzaniti per Catania

88′ – Nessun rigore per il Catania, fuorigioco confermato

86′ – FVS in corso per un possibile rigore per il Catania, richiamato per un fallo su Liguori in area in cui l’arbitro ha fischiato offside

81′ – TRIS DEL CATANIA! SEGNA EDDY CABIANCA CHE TROVA IL PRIMO GOL IN ROSSAZZURRO. 3-0 PER LA SQUADRA DI LONGO!

76′ – Catania vicino al terzo gol con Bruzzaniti su punzione, respinta di pugno di Perucchini

74′ – Occasione Altamura: Gudelevicius serve Mogentale che ci prova con un tiro-cross che termina alto

73′ – Nel Catania fuori Quaini e Cicerelli per Torrasi e Lunetta

70′ – ALTRA TRAVERSA, QUESTA VOLTA DELL’ALTAMURA! Recupero palla di Rosafio che serve Mogentale che la dà a Malcore ma colpisce la traversa

67′ – TRAVERSA DEL CATANIA! Ci prova a dal limite al volo il neoentrato Caturano che sfiora il gol del 3-0

62′ – Nell’Altamura fuori Simone, Nazzaro e Peschetola dentro Galusic, Malcore e Bocic. Nel Catania fuori Insigne e Coda per Liguori e Caturano

58′ – RADDOPPIO DEL CATANIA! SEGNA ROBERTO INSIGNE SU OTTIMA PALLA DI MASCIANGELO E I ROSSAZZURRI SI PORTANO SUL 2-0!

57′ – Rossazzurri vicini al gol con Coda che ci prova di potenza, pallone di poco alto

52′ – Ci prova l’Altamura su punizione con Rosafio, ottima respinta laterale di Dini

49′ – Catania vicinissimo al 2-0 con Quaini che serve tutto solo Bruzzaniti che non calcia e serve Insigne sul dischetto di rigore ma si fa anticipare al momento del tiro.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: RIPRENDE ALTAMURA-CATANIA

Altamura-Catania 0-1: primo tempo deciso dal gol di Coda

45′ – FINE PRIMO TEMPO: LA DECIDE MOMENTAMENTE IL GOL DI MASSIMO CODA

42′ – PALO DELL’ALTAMURA! Che occasione per i biancorossi conclusione di Dipinto che calcia tutto solo, conclusione però fermata dal palo

40′ – Catania ancora vicino al gol, sponda di testa di Di Gennaro e poi ci prova Masciangelo sempre di testa ma il pallone termina largo di poco

34′ – TRAVERSA DEL CATANIA! Tiro-cross di Masciangelo per Coda che termina sulla traversa e rossazzurri vicini al raddoppio

29′ – CATANIA IN VANTAGGIO: CROSS DI VALLOCCHIA PER MASSIMO CODA CHE AL VOLO PORTA AVANTI I ROSSAZZURRI. 1-0!

22′ – Catania che sfiora il gol con Insigne, ma salva tutto Falasca che nega l’1-0 alla squadra di Longo

22′ – Rossazzurri pericolosi dopo un ottimo scambio tra Masciangelo e Coda, pallone che arriva a Cicerelli che prova a giro ma tiro altissimo

20′ – Catania che si vede in avanti, conclusione da fuori al volo di Allegretto: tiro che termina largo

18′ – Cartellino giallo per Allegretto nel Catania

16′ – Ammonito Dipinto nell’Altamura

10′ – Catania che va al cross dalla sinistra con Cicerelli, sia Coda che Bruzzaniti mancano la deviazione vincente in porta

9′ – Ancora rossazzurri che ci provano su angolo con una girata di Allegretto su ottima palla di Insigne, para facile Perucchini

5′ – Catania subito pericoloso con Cicerelli che ci prova da fuori, palla di poco larga alla destra di Perucchini

1′ – INIZIA IL MATCH AD ALTAMURA: INIZIA LA GARA DEL CATANIA

12.30 – Fischio d’inizio del match tra Altamura e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Altamura-Catania 0-3: le formazioni ufficiali

ALTAMURA (3-5-2): Perucchini; Zazza, Pirrello (dal 88′ Tudor), Falasca; Mogentale (dal 88′ Gagliardi), Dipinto, Nazzaro (dal 62′ Calusic); Gudelevicius, Peschetola (dal 62′ Bocic); Rosafio, Simone (dal 62′ Malcore). A disposizione: Di Bartolo, De Gennaro, Ovalle, Dimola. Allenatore: Ledian Memushaj

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Cabianca, Di Gennaro, Allegretto; Bruzzaniti (dal 88′ Catania), Quaini (dal 73′ Torrasi), Vallocchia, Masciangelo; Insigne (dal 62′ Liguori), Cicerelli (dal 73′ Lunetta); Coda (dal 62′ Caturano). A disposizione: Rinaldi, Perrotta, Cavuoti, Donnarumma, Amendola. Allenatore: Emilio Longo

ARBITRO: Il sig. Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo

ASSISTENTI: Il sig. Luca Bernasso della sezione di Milano e il sig. Michele Nappi della sezione di Latina

QUARTO UOMO: Il sig. Gabriele Totaro della sezione di Lecce

FVS: Il sig. Luca Capriuolo della sezione di Bari

AMMONITI: 16′ Dipinto (ALT), 18′ Allegretto (CAT)

ESPULSI:

RETI: 29′ Coda (CAT), 58′ Insigne (CAT), 81′ Cabianca (CAT)

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al D’Angelo di Altamura (BA) vale la nona giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Sport.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Altamura-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.