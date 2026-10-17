Serie C, Potenza-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Sfida al vertice per il Catania di Emilio Longo che oggi alle 17.30 sfida la capolista Potenza, quest’anno guidata da Ivan Tisci che guida il girone C a quota 22 punti. Rossazzurri, però, che arriva in fiducia al big match del “Viviani” dopo tre vittorie consecutive con Casertana, Crotone e Altamura e vuole dare continuità a questa striscia di successi. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Potenza-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

17.30 – Fischio d’inizio del match tra Potenza e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Potenza-Catania: la diretta della partita

POTENZA (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Francesco Zago della sezione di Conegliano

ASSISTENTI: La sig. Stefania Genoveffa Signorelli della sezione di Paola e il sig. Pierpaolo Carella della sezione de L’Aquila

QUARTO UOMO: Il sig. Antonio Di Reda della sezione di Molfetta

FVS: Il sig. Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Viviani di Potenza vale la decima giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Sport.



Credit: Catania FC

Inoltre, il match Potenza-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.