Serie C, Potenza-Catania: la diretta della partita

Sfida al vertice per il Catania di Emilio Longo che oggi alle 17.30 sfida la capolista Potenza, quest’anno guidata da Ivan Tisci che guida il girone C a quota 22 punti. Rossazzurri, però, che arriva in fiducia al big match del “Viviani” dopo tre vittorie consecutive con Casertana, Crotone e Altamura e vuole dare continuità a questa striscia di successi. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Potenza-Catania: la diretta della partita
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17.30 – Fischio d’inizio del match tra Potenza e Catania
Potenza-Catania: la diretta della partita
POTENZA (-): in attesa
CATANIA (-): in attesa
ARBITRO: Il sig. Francesco Zago della sezione di Conegliano
ASSISTENTI: La sig. Stefania Genoveffa Signorelli della sezione di Paola e il sig. Pierpaolo Carella della sezione de L’Aquila
QUARTO UOMO: Il sig. Antonio Di Reda della sezione di Molfetta
FVS: Il sig. Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore
AMMONITI:
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Viviani di Potenza vale la decima giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Sport.
Inoltre, il match Potenza-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.