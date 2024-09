Serie C, Catania-Audace Cerignola: la diretta della partita

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano torna subito in campo stasera alle ore 20.45 contro l’Audace Cerignola al Massimino, gara valida per la sesta giornata del girone C di Serie C. Sia i rossazzurri che i pugliesi vogliono riscattare le rispettive sconfitte incassate contro Giugliano e Potenza e vincere potrebbe mantenere vive le proprie ambizioni di classifica. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Audace Cerignola: la diretta della partita

Ore 20.45 – Calcio d’inizio tra Catania e Audace Cerignola

Catania-Audace Cerignola: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

AUDACE CERIGNOLA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Andrea Zanotti della sezione di Rimini

ASSISTENTI: Il sig. Davide Santarossa della sezione di Pordenone e il sig. Matteo Gentile della sezione di Isernia

QUARTO UOMO: Il sig. Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la sesta giornata del campionato di Serie C Girone C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 255 di Sky Calcio HD.

Inoltre, il match Catania-Audace Cerignola sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma online.