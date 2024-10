Serie C, Foggia-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Dopo tre vittorie consecutive, il Catania di Mimmo Toscano torna in campo al “Pino Zaccheria” contro il Foggia di Eziolino Capuano. Un match che può mantenere vive e salde le ambizioni dei rossazzurri che però affrontano una squadra in salute e ripresa grazie alla mano del nuovo allenatore. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Foggia-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

15.00 – Fischio d’inizio tra Foggia e Catania

Foggia-Catania: le formazioni ufficiali

FOGGIA (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

ASSISTENTI: Il sig. Giuseppe Luca Lisi della sezione di Firenze il sig. Davide Marciari della sezione di Rimini

QUARTO UOMO: Il sig. Andrea Ancora della sezione di Roma 1

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma allo Zaccheria di Foggia vale la nona giornata del campionato di Serie C Girone C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio HD.

Inoltre, il match Foggia–Catania sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma online.