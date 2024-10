Trasporto Merci e gestione intelligente del Traffico: ne parliamo con i prof. Antonio Comi e Francesco Russo – L’Intervista

- Pubblicità -

Proseguono gli appuntamenti con la rubrica “L’Intervista”, il format grazie al quale abbiamo modo di interagire con alcune personalità d’interesse appartenenti ai settori più disparati.

Questa sera diamo seguito alla nostra serie di incontri con i massimi esperti nazionali di pianificazione e controllo intelligente del traffico, logistica urbana e smart city, per cercare di capire i problemi che ruotano attorno al complesso mondo della gestione delle città, e far emergere al contempo varie possibili soluzioni.

- Pubblicità -

Dopo una prima puntata, andata in onda lunedì scorso, relativa ai temi della pianificazione e del controllo intelligente del traffico, che vedeva come ospite il professor professor Antonino Vitetta, docente di trasporti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria; questa sera nel 2° appuntamento di questo ciclo di interviste parleremo nello specifico di traffico nelle città e di trasporto merci all’interno delle stesse insieme al professor Antonio Comi, docente di trasporti all’Università di Roma Tor Vergata.

Come sempre ad affiancarci nella nostra intervista ci sarà in studio, insieme a noi di Hashtag Sicilia, il professor Francesco Russo, docente di prima fascia presso la Facoltà di Ingegneria dei Trasporti e della Logistica dell’università degli Studi di Reggio Calabria; già ospite presso i nostri studi per parlare di ZES e prospettive per il Mezzogiorno, Infrastrutture e altre questioni di rilievo.

Il dottor Comi, sollecitato dalle domande del collega Russo, ha sottolineato fin di primi scambi di battute come ormai la stragrande maggioranza della popolazione nei vari continenti viva nelle grandi città (per fare solo qualche esempio: Europa 74%, Nord America 82%, America Latina 81%), e come ciò comporti, come conseguenza, un aumento della domanda di beni e servizi, il che si traduce a sua volta in un afflusso quotidiano di camion e furgoncini nelle città per poter soddisfare questa necessità.

Tale fenomeno contribuisce pesantemente ad incrementare problemi di traffico, inquinamento atmosferico e acustico e incidenti stradali nelle città, diminuendo la qualità della vita dei cittadini. Ma che fare per risolvere questi “effetti collaterali” senza voler (e poter effettivamente) rinunciare alla distribuzione di merci nei grandi centri urbani?

Per risolvere questo interrogativo si è discusso dell’importanza di una regolamentazione più efficace e dell’uso di tecnologie avanzate, come la telematica, l’intelligenza artificiale e la sensoristica, per ottimizzare i percorsi di consegna e ridurre i costi operativi. Si è sottolineato il ruolo fondamentale delle amministrazioni pubbliche nella gestione della logistica urbana, che devono creare le condizioni per un funzionamento efficiente e sostenibile. E ancora, sono stati citati diversi esempi virtuosi (in Italia – come quello dell’Emilia-Romagna e della città di Padova e all’Estero – Olanda, Barcellona e Manhattan) considerati da più parti come modelli virtuosi e di riferimento per la gestione intelligente della logistica urbana.

Inoltre, si è accennato a tecnologie emergenti come l’uso di droni e robot per le consegne, che potrebbero ridurre il numero di veicoli in circolazione, sebbene siano ancora in fase sperimentale.

Scopriremo nel dettagli questi, e numerosi altri temi, nella puntata di questa sera de “L’Intervista”. Vi diamo appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!