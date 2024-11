Coppa Italia Serie C, Catania-Trapani: la diretta della partita

- Pubblicità -

Torna in campo la Coppa Italia Serie C, il Catania campione in carica ospita oggi alle 20.30 al Cibali il Trapani di Salvatore Aronica che vuole riscattare il derby perso in campionato lo scorso 15 novembre. Previsto ampio spazio ai giovani tra le fila rossazzurre e con Mimmo Toscano che potrà far rifiatare alcuni titolarissimi che sabato sfideranno sempre al Massimino la Cavese alle ore 17.30. La vincente di questa sfida affronterà una fra Perugia e Arezzo. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Trapani: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

20.30 – Fischio d’inizio tra Catania e Trapani

Catania-Trapani: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

TRAPANI (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino

ASSISTENTI: Il sig. Giacomo Bianchi della sezione di Pistoia e il sig. Carmine De Vito della sezione di Napoli

QUARTO UOMO: Il sig. Alfredo Iannello della sezione di Messina

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale gli ottavi di Coppa Italia di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 204 di Sky Sport Arena.

Inoltre, il match Catania-Trapani sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente anche su Rai Sport HD, presso il canale 58 del digitale terrestre (anche a livello nazionale).