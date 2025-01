Serie C, Benevento-Catania 3-2: rossazzurri che cadono nel finale

- Pubblicità -

Sfida alla capolista per il Catania di Mimmo Toscano che oggi alle ore 15.00 affronta al Vigorito il Benevento di Gaetano Auteri. Tentare l’impresa per svoltare la stagione e cercare di accorciare il gap di 9 punti in classifica che separano i campani dai rossazzurri. Etnei che non avranno a disposizione Sturaro ma recuperano sia Di Tacchio che Guglielmotti. Inoltre, saranno presenti oltre 800 tifosi nel settore ospiti. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Benevento-Catania 3-2: la diretta della partita

90+6′ – FINALE: IL BENEVENTO BATTE IL CATANIA PER 3-2

90+4′ – Catania ad un passo dal 3-3 con Inglese, salva tutto Manfredini

90′ – CONCESSI CINQUE MINUTI DI RECUPERO

86′ – Doppio intervento di Farroni che salva il Catania dal possibile 4-2 del Benevento

85′ – Cartellino giallo per Quaini nel Catania

81′ – Dentro Viscardi per Lamesta nel Benevento

80′ – Parata strepitosa di Manfredini su Inglese che salva il Benevento

78′ – VANTAGGIO DEL BENEVENTO! SEGNA SIMONETTI DOPO UNA CORTA RESPINTA DI FARRONI. 3-2 PER LA CAPOLISTA!

76′ – PAREGGIO DEL BENEVENTO: SEGNA LANINI IN ROVESCIATA SU ASSIST DI OUKHADDA. 2-2 AL VIGORITO!

72′ – Nel Catania fuori Jimenez e Carpani per Di Tacchio e Verna

65′ – Nel Benevento fuori Perlingieri e Viviani per Pinato e Acampora

64′ – Catania vicino al terzo gol con Inglese a tu per tu con Manfredini, para l’ex portiere del Modena

60′ – Nel Benevento fuori Berra per Lanini. Nel Catania dentro D’Andrea e Guglielmotti per Stoppa e Raimo

58′ – Padroni di casa al tiro con Tosca da fuori su assist di Lamesta, pallone alto sopra la traversa

57′ – Benevento pericoloso con l’asse Manconi-Perlingieri, salva tutto Castellini

56′ – Ammonito Stoppa nel Catania

55′ – Nel Catania fuori Gega per Lunetta

54′ – Grande uscita di Farroni su un tiro-cross di Lamesta che poteva finire in porta

52′ – Ammonito Gega nel Catania

48′ – RADDOPPIO DEL CATANIA!! DAI 25 METRI SINISTRO DI JIMENEZ IMPARABILE PER MANFREDINI E PALLA ALL’ANGOLO. 2-1 CATANIA!

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO AL VIGORITO

Benevento-Catania 1-1: fine primo tempo al Vigorito

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO: 1-1 AL VIGORITO TRA BENEVENTO E CATANIA

45′ – Assegnato un minuto di recupero

45′ – Ammonito Anastasio nel Catania

42′ – Catania ad un passo dal raddoppio con Inglese che ci prova con l’esterno destro, pallone di un soffio a lato

37′ – Ancora Catania pericoloso con Stoppa servito lungo da Anastasio, calcia sul primo palo e para bene Manfredini

36′ – Ammonito Jimenez nel Catania

33′ – Si vede il Benevento con Lamesta in contropiede salva la difesa rossazzurra

28′ – PAREGGIO DEL CATANIA: JIMENEZ SALTA 4 GIOCATORI E SERVE INGLESE CHE SEGNA LA PRIMA RETE DEL 2025 DEI ROSSAZZURRI. 1-1 AL VIGORITO!

24′ – Grandissima occasione per Carpani per poter subito pareggiare la partita: pallone fuori di pochissimo

21′ – RETE DEL BENEVENTO: A SEGNO LAMESTA, L’EX RIMINI SFRUTTA UN ERRORE DI POSIZIONAMENTO DI GEGA. 1-0 PER I CAMPANI!

19′ – Occasione enorme per il Benevento, tiro a giro di Lamesta: salva sulla linea Castellini a Farroni battuto

18′ – Terzo cartellino giallo per i giallorossi: ammonito l’ex Catania Simonetti

16′ – Altra ammonizione per il Benevento, giallo per Berra

13′ – Cartellino giallo per Tosca del Benevento

5′ – Primi cinque minuti in cui si è visto un buon Catania molto aggressivo e che ha mandato in confusione i palleggiatori beneventani

1′ – INIZIA IL MATCH A BENEVENTO: VIA AL MATCH

Benevento-Catania 3-2: le formazioni ufficiali

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Oukhadda, Berra (dal 60′ Lanini), Capellini, Tosca; Talia, Viviani (dal 65′ Acampora); Lamesta (dal 81′ Viscardi), Manconi, Simonetti; Perlingieri (dal 65′ Pinato). A disposizione: Giangregorio, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Ferrara, Borello, Agazzi, Carfora. Allenatore: Gaetano Auteri

CATANIA (3-4-1-2): Farroni; Castellini, Gega (dal 55′ Lunetta), Quaini; Raimo (dal 60′ Guglielmotti), De Rose, Jimenez (dal 72′ Di Tacchio), Anastasio; Carpani (dal 72′ Verna); Stoppa (dal 60′ D’Andrea), Inglese. A disposizione: Butano, Celli, Montalto, Allegra, Forti, Ierardi. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone

ASSISTENTI: Il sig. Marco Colaianni della sezione di Bari e il sig. Michele Rispoli della sezione di Locri

QUARTO UOMO: Il sig. Stefano Striamo della sezione di Salerno

AMMONITI: 13′ Tosca (BEN), 16′ Berra (BEN), 18′ Simonetti (BEN), 36′ Jimenez (CAT), 45′ Anastasio (CAT), 52′ Gega (CAT), 56′ Stoppa (CAT), 85′ Quaini (CAT)

ESPULSI:

RETI: 21′ Lamesta (BEN), 28′ Inglese (CAT), 48′ Jimenez (CAT), 76′ Lanini (BEN), 78′ Simonetti (BEN)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la ventesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Sorrento sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente sul canale 11 (solo a livello regionale) del digitale terrestre su Telecolor.