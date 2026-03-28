Serie C, Latina-Catania: la diretta della partita

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Dopo il pari con il Casarano, il Catania di William Viali torna in campo e sfida in trasferta il Latina di Gennaro Volpe oggi alle 14.30 al “Francioni”. I rossazzurri vogliono consolidarsi al secondo posto dalla Salernitana, a -5 dai siciliani e impegnati in contemporanea a Potenza. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Latina-Catania: la diretta della partita

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14.30 – Fischio d’inizio del match tra Latina e Catania

Credits: Catania FC

Latina-Catania: le formazioni ufficiali

LATINA (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Domenico Mirabella della sezione di Napoli

ASSISTENTI: Il sig. Carmine De Vito della sezione di Napoli e il sig. Alessandro Marchese della sezione di Napoli

QUARTO UOMO: Il sig. Mattia Maresca della sezione di Napoli

FVS: Il sig. Nirintsalama Andriambelo della sezione di Roma 1

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Francioni di Latina vale la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Latina-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.