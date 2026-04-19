Serie C, Catania-Potenza: la diretta della partita

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Dopo una settimana di ribaltoni, l’addio di Viali e Pastore e il ritorno di Mimmo Toscano, torna in campo il Catania. Questa sera al Massimino arriva il Potenza alle ore 20.30, squadra che non ha al momento nulla da chiedere al campionato dopo la vittoria della Coppa Italia Serie C. Ai rossazzurri, invece, serve una vittoria per confermarsi seconda forza del girone C. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Potenza: la diretta della partita

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Ore 20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Potenza

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Potenza: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

POTENZA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo

ASSISTENTI: Il sig. Manuel Marchese della sezione di Pavia e il sig. Roberto D’Ascanio della sezione di Roma 2

QUARTO UOMO: Il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

FVS: Il sig. Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la trentasettesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Credit: Catania FC

Inoltre, il match Catania-Potenza sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.