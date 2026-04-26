Serie C, Atalanta U23-Catania 1-1: Caturano al 92′ regala il secondo posto ai rossazzurri

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Ultimi 90 minuti di regular season per il Catania che sfida al “Comunale” di Caravaggio (BG) l’Atalanta U23. I rossazzurri non sono ancora certi del secondo posto e in teoria potrebbe anche bastare un punto senza guardare i risultati degli altri campi per mantenere la seconda piazza, che vale l’accesso al secondo turno della Fase Nazionale dei playoff. Ai nerazzurri Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Atalanta U23-Catania 1-1: la diretta della partita

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90+6′ – FINALE A CARAVAGGIO: 1-1 TRA ATALANTA U23 E CATANIA

90+2′ – CATANIA CHE TROVA IL PARI CON SALVATORE CATURANO: TERZO GOL IN CAMPIONATO E 1-1 A CARAVAGGIO!

90′ – Concessi sei minuti di recupero

86′ – Nel Catania fuori per infortunio Lunetta, dentro Di Tacchio

81′ – Nell’Atalanta U23 fuori Bonanomi, Ghislandi e Guerini per Idele, Mencaraglia e Bergonzi

80′ – Catania vicino al pari con un tiro da fuori molto velenoso di Celli, palla di nulla a lato

78′ – Ammonito Steffanoni nell’Atalanta U23

75′ – Nessun rigore per l’Atalanta U23

73′ – FVS chiamata dall’Atalanta U23 per un possibile penalty per la squadra di Bocchetti

70′ – Catania che ci prova su punizione con Cicerelli, palla di poco alta sopra la traversa

67′ – Nel Catania fuori Pieraccini, Raimo e Forte per Cargnelutti, Bruzzaniti e Caturano

66′ – Dini interviene di piede in contropiede su Cissè, salvando la porta del Catania dal possibile 2-0

61′ – Atalanta U23 che ci prova da fuori con un gran tiro di Manzoni, palla di poco a lato

58′ – Nell’Atalanta U23 fuori Misitano per Cissè

51′ – Atalanta U23 va al tiro con Misitano da fuori sfruttando un grave errore di Di Noia e Allegretto, pallone alto sopra la traversa

49′ – Catania vicino al pari con Cicerelli dalla sinistra in area di rigore ma salva tutto Manzoni quasi sulla linea a negare l’1-1

46′ – Parte subito forte l’Atalanta U23 con Cassa, che a tu per tu con Dini prova lo scavetto e la palla termina di poco a lato ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO A CARAVAGGIO: FUORI D’AUSILIO PER LUNETTA NEL CATANIA

Atalanta U23-Catania 1-0: primo tempo deciso da Ghislandi

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO: CATANIA SOTTO A CARAVAGGIO 1-0 CONTRO L’ATALANTA U23

45′ – Concessi due minuti di recupero

43′ – ATALANTA U23 IN VANTAGGIO: A SEGNO GHISLANDI CHE PORTA AVANTI I NERAZZURRI

41′ – Ammonito Pieraccini nel Catania

32′ – Atalanta U23 che va al tiro in area piccola con Cassa, tiro potente che termina alto sopra la traversa

30′ – Ci prova al volo Cicerelli dal limite, palla che sfiora l’incrocio dei pali della porta difesa da Vismara

29′ – Altra grande occasione per il Catania, punizione di Jimenez e tocco di coscia di Forte ma para bene Vismara che nega il vantaggio rossazzurro

19′ – Si fa male Plaia nell’Atalanta U23, dentro al suo posto Berto

13′ – Paratone di Vismara che nega il vantaggio del Catania a D’Ausilio che calcia in area piccola, super intervento del portiere nerazzurro. Sull’angolo successivo ci prova Ierardi di testa, palla alta sopra la traversa

11′ – Gran tiro di Bonanomi da fuori, palla di poco alta sopra la porta difesa da Dini e Atalanta che sfiora il gol

10′ – Atalanta U23 che ci prova con Plaia in rovesciata acrobatica, palla però altissima sopra traversa

7′ – Catania in avanti con Cicerelli che dalla destra cerca in area piccola Forte, anticipa bene Vismara

1′ – INIZIA IL MATCH A CARAVAGGIO: VIA AD ATALANTA-CATANIA

18.00 – Fischio d’inizio del match tra Atalanta U23 e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Atalanta U23-Catania 1-1: le formazioni ufficiali

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia (dal 19′ Berto), Guerini (dal 81′ Bergonzi), Navarro; Steffanoni, Levak, Manzoni, Ghislandi (dal 81′ Mencaraglia); Bonanomi (dal 81′ Idele), Cassa; Misitano (dal 58′ Cissè). A disposizione: Zanchi, Anelli, Pounga, Riccio, Vavassori. Allenatore: Salvatore Bocchetti

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Pieraccini (dal 67′ Cargnelutti), Allegretto; Raimo (dal 67′ Bruzzaniti), Di Noia, Jimenez, Celli; D’Ausilio (dal 46 Lunetta e dal 86′ Di Tacchio), Cicerelli; Forte (dal 67′ Caturano). A disposizione: Bethers. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Marco Di Loreto della sezione di Terni

ASSISTENTI: Il sig. Andrea Romagnoli della sezione di Albano Laziale e il sig. Cristian Robilotta della sezione di Sala Consilina

QUARTO UOMO: Il sig. Michele Pasculli della sezione di Como

FVS: Il sig. Ilario Montanelli della sezione di Lecco

AMMONITI: 41′ Pieraccini (CAT), 78′ Steffanoni (ATA)

ESPULSI:

RETI: 43′ Ghislandi (ATA), 90+2′ Caturano (CAT)

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Comunale di Caravaggio (BG) vale la trentottesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 206 di Sky Sport Max.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Atalanta U23-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.