Serie C, Monopoli-Catania: la diretta della partita

Dopo la sconfitta contro l’Inter U23, il Catania vuole trovare la prima vittoria dell’era Longo al “San Nicola” di Bari contro il Monopoli. Una trasferta insidiosa per i rossazzurri a cui mancheranno i nuovi arrivi Torrasi e Coda. Biancoverdi, come i siciliani, a caccia del primo successo stagionale dopo la sconfitta nel derby contro l’Altamura. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Monopoli-Catania: la diretta della partita
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21.00 – Fischio d’inizio del match tra Monopoli e Catania
Monopoli-Catania: le formazioni ufficiali
MONOPOLI (-): in attesa
CATANIA (-): in attesa
ARBITRO: Il sig. Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia
ASSISTENTI: Il sig. Angelo Mazza della sezione di Reggio Calabria e il sig. Andrea Mongelli della sezione di Chieti
QUARTO UOMO: Il sig. Giuseppe Vingo della sezione di Pisa
FVS: Il sig. Luca Capriuolo della sezione di Bari
AMMONITI:
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al San Nicola di Bari vale la seconda giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Sport.
Inoltre, il match Monopoli-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.