Serie C, Catania-Scafatese: la diretta della partita

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Cerca continuità il Catania di Emilio Longo che questo pomeriggio sfiderà la neopromossa Scafatese di Michele Facciolo. I rossazzurri vengono dal poker rifilato al Cosenza di lunedì scorso e la sfida contro i campani non è assolutamente da sbagliare. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Scafatese: la diretta della partita

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18.00 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Scafatese

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Scafatese: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

SCAFATESE (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo

ASSISTENTI: Il sig. Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia e il sig. Usman Ghani Arshad della sezione di Bergamo

QUARTO UOMO: Il sig. Simone Gavini della sezione di Aprilia

FVS: Il sig. Luca Marucci della sezione di Rossano

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la quarta giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Sport.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Catania-Scafatese sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.