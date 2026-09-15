Serie C, Picerno-Catania: la diretta della partita

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Emilio Longo si gioca tanto in questi novanta minuti dove il Catania è chiamato alla vittoria dopo la terza sconfitta in quattro gare e brutto avvio di stagione. L’allenatore rossazzurro torna da ex nella “sua” Picerno, realtà che per due stagioni lo ha formato e dove ha condotto i lucani in posizioni alte di classifica. I rossoblù di Claudio De Luca, però, vogliono riscattare la sconfitta contro il Sorrento per riprendersi la vetta della classifica. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit; Riccardo Caruso

Picerno-Catania: la diretta della partita

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18.30 – Fischio d’inizio del match tra Picerno e Catania

Credit; Riccardo Caruso

Picerno-Catania: le formazioni ufficiali

PICERNO (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Il sig. Angelo Tommasi della sezione di Lecce e il sig. Davide Fedele della sezione di Lecce

QUARTO UOMO: Il sig. Giosué Ambrosino dela sezione di Torre del Greco

FVS: Il sig. Pierpaolo Vitale della sezione di Salerno

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit; Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Curcio di Picerno (PZ) vale la quinta giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Sport.

Inoltre, il match Picerno-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.