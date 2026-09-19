Serie C, Catania-Barletta 0-0: un punto a testa fra rossazzurri e biancorossi

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Il Catania cerca continuità al “Massimino” per scacciare ogni tipo di ombra dopo un avvio di campionato tra alti e bassi. Questa sera la squadra di Emilio Longo ospiterà il Barletta di Massimo Paci, formazione neopromossa che ha gli stessi punti dei rossazzurri che sogna il grande primo colpo esterno. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit; Riccardo Caruso

Catania-Barletta 0-0: la diretta della partita

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90+5′ – FINALE AL MASSIMINO: 0-0 TRA CATANIA E BARLETTA

90+4′ – Grandissima parata di Matosevic in mischia su Coda che salva il Barletta dalla sconfitta

90+3′ – Cartellino giallo per Marini nel Barletta

90+1′ – Off-side confermato

90+1′ – FVS in corso per visionare la rete del Barletta

90′ – Concessi quattro minuti di recupero

90′ – GOL ANNULLATO AL BARLETTA: colpo di testa di Da Silva che termina in rete ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco

89′ – Ammonito Allegretto nel Catania

87′ – Il Catania sostituisce Bruzzaniti per Liguori

84′ – Catania ad un passo dal gol del 1-0 con Insigne, grande palla di Coda per l’ex Napoli che con un diagonale manda di poco fuori

83′ – Ancora etnei pericolosi con Caligara che verticalizza per Coda, il numero nove prova lo scavetto su Matosevic, ma non riesce a trovare il gol

81′ – Catania che prova il tiro dalla distanza con Bruzzaniti, palla però altissima sopra la traversa della porta difesa da Matosevic

80′ – Barletta che ci prova ancora con Da Silva, para facile Dini

76′ – Il Barletta sostituisce Laringe e Voca con Marini e Djankpata

75′ – Catania che ci prova da fuori con Ierardi, para bene Matosevic che poi salva su un tiro cross di Bruzzaniti

68′ – Il Barletta sostituisce Partipilo con Malfitano

67′ – Catania che ci prova con Insigne di testa, palla di poco larga

61′ – Catania che sostituisce Cavuoti e Lunetta per Caligara e Donnarumma

58′ – Cartellino giallo per Bizzotto del Barletta

57′ – Barletta ad un passo dal vantaggio con Vona che si inserisce su buco difensivo di Bruzzaniti e calcia potente ma manda di nulla fuori

50′ – Rossazzurri che ci prova ancora di testa con Allegretto, colpo di testa del 6 su angolo di Bruzzaniti che termina di poco alto

49′ – Catania ancora pericoloso con Coda su assist di Cavuoti, l’ex Samp viene anticipato

46′ – Ci prova subito Insigne nel Catania da fuori su sponda di Coda, palla di poco alta sopra la traversa

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO A CATANIA: NEI ROSSAZZURRI DENTRO INSIGNE PER CICERELLI

Catania-Barletta 0-0: fine primo tempo, biancorossi pericolosi a più riprese

45+3′ – DUPLICE FISCHIO: FINE PRIMO TEMPO TRA CATANIA E BARLETTA 0-0

45+2′ – Ammonito Piarulli nel Barletta

45′ – Concessi tre minuti di recupero

45′ – Catania che ci prova su punizione con Cicerelli, salva tutto Manetta che anticipa Mantosevic in angolo

42′ – Barletta vicino al vantaggio con Piarulli, ben servito da Partipilo, l’esterno biancorosso calcia ma è bravo Dini a mandare in angolo

40′ – Il Catania sostituisce Russo per Coda

38′ – Si fa male Russo, Catania momentaneamente in 10

36′ – Il Catania rischia grosso dietro, errore in fase di possesso di Ierardi e Da Silva ci prova da 40 metri e Dini devia in angolo cadendo

35′ – Cartellino giallo per Manetta del Barletta

29′ – Ancora Barletta pericoloso su punizione dai 25 metri con Da Silva, pallone di poco alto sopra la traversa

25′ – Tanta intensità e agonismo in campo ma ancora poche occasioni

14′ – PALO DEL BARLETTA! Grande percussione di Da Silva che calcia di sinistro che colpisce il legno e sulla ribattuta Partipilo manda alto sbagliando un gol clamoroso. Vicinissima al vantaggio la squadra di Paci

7′ – Prima occasione del match per il Barletta con Partipilo, ben servito da Da Silva, l’ex Bari prova il tiro a giro ma il pallone termina in curva

1′ – FISCHIO D’INIZIO DEL MATCH TRA CATANIA E BARLETTA

20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Barletta

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Barletta 0-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Allegretto; Bruzzaniti (dal 87′ Liguori), Quaini, Vallocchia, Lunetta (dal 61′ Donnarumma); Cavuoti (dal 61′ Caligara), Cicerelli (dal 46′ Insigne); Russo (dal 40′ Coda). A disposizione: Rinaldi, Perrotta, Cabianca, Corbari, Catania. Allenatore: Emilio Longo

BARLETTA (3-5-2): Matosevic; Manetta, Bizzotto, Vona; Coccia, Piarulli, Franco, Voca (dal 76′ Djankpata), Laringe (dal 76′ Marini); Partipilo (dal 68′ Malfitano), Da Silva. A disposizione: Figliola, Domanico, Rossoni, Ferrari, Ragone, Distratto, Della Rocca, Giardino. Allenatore: Massimo Paci

ARBITRO: Il sig. Filippo Colannino della sezione di Nola

ASSISTENTI: Il sig. Giuseppe Bosco della sezione di Lanciano e il sig. Daniele Antonicelli della sezione di Milano

QUARTO UOMO: Il sig. Carlo Esposito della sezione di Napoli

FVS: Il sig. Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto

AMMONITI: 35′ Manetta (BAR), 45+2′ Piarulli (BAR), 58′ Bizzotto (BAR), 89′ Allegretto (CAT), 90+3′ Marini (BAR)

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la sesta giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Sport.

Inoltre, il match Catania-Barletta sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.