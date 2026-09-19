Serie C, Catania-Barletta 0-0: un punto a testa fra rossazzurri e biancorossi

Il Catania cerca continuità al “Massimino” per scacciare ogni tipo di ombra dopo un avvio di campionato tra alti e bassi. Questa sera la squadra di Emilio Longo ospiterà il Barletta di Massimo Paci, formazione neopromossa che ha gli stessi punti dei rossazzurri che sogna il grande primo colpo esterno. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Catania-Barletta 0-0: la diretta della partita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA
90+5′ – FINALE AL MASSIMINO: 0-0 TRA CATANIA E BARLETTA
90+4′ – Grandissima parata di Matosevic in mischia su Coda che salva il Barletta dalla sconfitta
90+3′ – Cartellino giallo per Marini nel Barletta
90+1′ – Off-side confermato
90+1′ – FVS in corso per visionare la rete del Barletta
90′ – Concessi quattro minuti di recupero
90′ – GOL ANNULLATO AL BARLETTA: colpo di testa di Da Silva che termina in rete ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco
89′ – Ammonito Allegretto nel Catania
87′ – Il Catania sostituisce Bruzzaniti per Liguori
84′ – Catania ad un passo dal gol del 1-0 con Insigne, grande palla di Coda per l’ex Napoli che con un diagonale manda di poco fuori
83′ – Ancora etnei pericolosi con Caligara che verticalizza per Coda, il numero nove prova lo scavetto su Matosevic, ma non riesce a trovare il gol
81′ – Catania che prova il tiro dalla distanza con Bruzzaniti, palla però altissima sopra la traversa della porta difesa da Matosevic
80′ – Barletta che ci prova ancora con Da Silva, para facile Dini
76′ – Il Barletta sostituisce Laringe e Voca con Marini e Djankpata
75′ – Catania che ci prova da fuori con Ierardi, para bene Matosevic che poi salva su un tiro cross di Bruzzaniti
68′ – Il Barletta sostituisce Partipilo con Malfitano
67′ – Catania che ci prova con Insigne di testa, palla di poco larga
61′ – Catania che sostituisce Cavuoti e Lunetta per Caligara e Donnarumma
58′ – Cartellino giallo per Bizzotto del Barletta
57′ – Barletta ad un passo dal vantaggio con Vona che si inserisce su buco difensivo di Bruzzaniti e calcia potente ma manda di nulla fuori
50′ – Rossazzurri che ci prova ancora di testa con Allegretto, colpo di testa del 6 su angolo di Bruzzaniti che termina di poco alto
49′ – Catania ancora pericoloso con Coda su assist di Cavuoti, l’ex Samp viene anticipato
46′ – Ci prova subito Insigne nel Catania da fuori su sponda di Coda, palla di poco alta sopra la traversa
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO A CATANIA: NEI ROSSAZZURRI DENTRO INSIGNE PER CICERELLI
Catania-Barletta 0-0: fine primo tempo, biancorossi pericolosi a più riprese
45+3′ – DUPLICE FISCHIO: FINE PRIMO TEMPO TRA CATANIA E BARLETTA 0-0
45+2′ – Ammonito Piarulli nel Barletta
45′ – Concessi tre minuti di recupero
45′ – Catania che ci prova su punizione con Cicerelli, salva tutto Manetta che anticipa Mantosevic in angolo
42′ – Barletta vicino al vantaggio con Piarulli, ben servito da Partipilo, l’esterno biancorosso calcia ma è bravo Dini a mandare in angolo
40′ – Il Catania sostituisce Russo per Coda
38′ – Si fa male Russo, Catania momentaneamente in 10
36′ – Il Catania rischia grosso dietro, errore in fase di possesso di Ierardi e Da Silva ci prova da 40 metri e Dini devia in angolo cadendo
35′ – Cartellino giallo per Manetta del Barletta
29′ – Ancora Barletta pericoloso su punizione dai 25 metri con Da Silva, pallone di poco alto sopra la traversa
25′ – Tanta intensità e agonismo in campo ma ancora poche occasioni
14′ – PALO DEL BARLETTA! Grande percussione di Da Silva che calcia di sinistro che colpisce il legno e sulla ribattuta Partipilo manda alto sbagliando un gol clamoroso. Vicinissima al vantaggio la squadra di Paci
7′ – Prima occasione del match per il Barletta con Partipilo, ben servito da Da Silva, l’ex Bari prova il tiro a giro ma il pallone termina in curva
1′ – FISCHIO D’INIZIO DEL MATCH TRA CATANIA E BARLETTA
20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Barletta
Catania-Barletta 0-0: le formazioni ufficiali
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Allegretto; Bruzzaniti (dal 87′ Liguori), Quaini, Vallocchia, Lunetta (dal 61′ Donnarumma); Cavuoti (dal 61′ Caligara), Cicerelli (dal 46′ Insigne); Russo (dal 40′ Coda). A disposizione: Rinaldi, Perrotta, Cabianca, Corbari, Catania. Allenatore: Emilio Longo
BARLETTA (3-5-2): Matosevic; Manetta, Bizzotto, Vona; Coccia, Piarulli, Franco, Voca (dal 76′ Djankpata), Laringe (dal 76′ Marini); Partipilo (dal 68′ Malfitano), Da Silva. A disposizione: Figliola, Domanico, Rossoni, Ferrari, Ragone, Distratto, Della Rocca, Giardino. Allenatore: Massimo Paci
ARBITRO: Il sig. Filippo Colannino della sezione di Nola
ASSISTENTI: Il sig. Giuseppe Bosco della sezione di Lanciano e il sig. Daniele Antonicelli della sezione di Milano
QUARTO UOMO: Il sig. Carlo Esposito della sezione di Napoli
FVS: Il sig. Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto
AMMONITI: 35′ Manetta (BAR), 45+2′ Piarulli (BAR), 58′ Bizzotto (BAR), 89′ Allegretto (CAT), 90+3′ Marini (BAR)
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la sesta giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Sport.
Inoltre, il match Catania-Barletta sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.